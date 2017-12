New York - Hokejový útočník Jakub Voráček pomohl třemi asistencemi ukončit desetizápasovou sérii proher Philadelphie. Flyers v pondělním utkání NHL zvítězili na ledě Calgary 5:2. Michael Frolík ani Jaromír Jágr v dresu Flames nebodovali. David Pastrňák díky gólu bodoval pošesté v řadě a David Krejčí si připsal asistenci, Boston ale podlehl Nashvillu 3:5. Jakub Vrána přispěl brankou k výhře Washingtonu nad San Jose 4:1.

Calgary se v 19. minutě ujalo vedení, ale už o 61 vteřin později Philadelphia srovnala, poté co se k Valtterimu Filppulovi odrazil puk od Voráčkovy brusle a finský útočník ho už jen doklepl do odkryté branky. Flyers pak o dvou bodech rozhodli v prostřední části třemi brankami v rozmezí 71 sekund.

Na trefách Michaela Raffla a Waynea Simmondse se přihrávkami podílel kladenský rodák, který si vylepšil statisku plus/minus o tři kladné body. S Rafflem si Voráček po rychlé kombinaci vyměnil puk a nabil mu na střelu z první, v případě branky na 4:1 našel od mantinelu před brankovištěm Seana Couturiera, který přihrál lépe postavenému Simmondsovi.

Philadelphia uspěla poprvé od 9. listopadu. "Bylo to dlouhé období. Těžké. Je to jeden zápas. Ve středu (proti Edmontonu) neočekáváme nic jiného než vítězství. Musíme hrát stejně a být připravení. Znovu půjde o náročný souboj," řekl osmadvacetiletý Voráček, jenž se dočkal ocenění pro druhou hvězdu večera.

V kanadském bodování mu s 33 body (7+26) patří sedmá příčka. Na souboj českých gólmanů nedošlo, neboť jak domácí David Rittich, tak i hostující Michal Neuvirth sledovali duel pouze ze střídačky.

Jednadvacetiletý Pastrňák se v 46. minutě prosadil střelou zápěstím z levého kruhu a snížil na 3:4. Bruins předtím prohrávali už o čtyři branky. Havířovský rodák skóroval počtrnácté v sezoně. Jenže za 34 vteřin rozhodl o konečném výsledku Filip Forsberg, jenž vyrovnal Pastrňákovu gólovou bilanci.

Vrána v 52. minutě v přesilové hře osmým zásahem stanovil konečnou podobu skóre. Brankář San Jose Martin Jones vyrazil Orlovovu střelu pouze před sebe, důrazný Tom Wilson se ujal puku a i na zemi dokázal před brankovištěm najít Vránu, který nezaváhal.

Capitals uspěli v pátém z posledních šesti duelů. "Už jsem v lize pár let a každý den se od spoluhráčů učím. Máme skvělý tým a je to pro mě výborná hokejová škola," prohlásil Vrána.

Ruský kanonýr Alexandr Ovečkin se díky 578. gólu posunul před Marka Recchiho na 20. místo v historické tabulce střelců NHL. Zároveň šlo o jeho 97. vítěznou branku, jež ho vynesla na 11. pozici před Matse Sundina. Pořadí vévodí se 135 trefami Jaromír Jágr.

"Má instinkt kanonýra, ví, kam se má postavit a jak vystřelit. Dneska to dokázal při úniku, ze kterého skóroval, i když měl za sebou obránce," ocenil kapitána Capitals Vrána.

Washington ve druhé třetině přišel o Oshieho, kterého Joe Thornton poslal hlavou na mantinel. "Trochu padal. Nevletěl jsem do něho. Narazil jsem ho a cítil jsem, že jsem ho bokem trefil do hlavy. Je nešťastné, co se stalo," okomentoval situaci Thornton.

Rozhodčí vyhodnotili zákrok jako čistý a útočníka Sharks nepotrestali. Oshieho ve třetí třetině pomstil Wilson, který se s Thorntonem pustil do krátkého pěstního souboje.

Obránce Keith Yandle a centr Vincent Trocheck z Floridy v utkání proti New York Islanders třikrát asistovali, Panthers však před vlastním publikem prohráli 4:5 po samostatných nájezdech, ve kterých se jako jediný prosadil Mathew Barzal. V 23. minutě musel ze hry kvůli zranění odstoupit brankář Floridy Roberto Luongo, který poté, co betonem vyrazil střelu Ryana Pulocka, zůstal ležet na ledě.

Statistika pondělních zápasů NHL:

--------

Washington - San Jose 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky: 17. Smith-Pelly, 28. Ovečkin, 40. Connolly, 52. Vrána - 32. Meier. Střely na branku: 29:25. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer, 2. Ovečkin, 3. Smith-Pelly (všichni Washington).

Calgary - Philadelphia 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Branky: 19. Brouwer, 39. Monahan - 28. a 42. Laughton, 20. V. Filppula (Voráček), 28. M. Raffl (Voráček), 29. Simmonds (Voráček). Střely na branku: 45:21. Diváci: 18.590. Hvězdy zápasu: 1. Elliott, 2. Voráček (oba Philadelphia), 3. S. Bennett (Calgary).

Nashville - Boston 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Branky: 2. a 20. Craig Smith, 23. Bonino, 25. Fiala, 47. F. Forsberg - 31. McAvoy (Krejčí), 45. Chára, 46. Pastrňák. Střely na branku: 25:40. Diváci: 17.113. Hvězdy zápasu: 1. Craig Smith, 2. Fiala, 3. Turris (všichni Nashville).

Florida - NY Islanders 4:5 po sam. nájezdech (1:1, 2:3, 1:0 - 0:0)

Branky: 11. Bjugstad, 29. Ekblad, 31. Barkov, 46. Malgin - 14. A. Lee, 26. Hickey, 37. B. Nelson, 39. Tavares, rozhodující sam. nájezd Barzal. Střely na branku: 43:32. Diváci: 11.210. Hvězdy zápasu: 1. Barzal (NY Islanders), 2. Yandle, 3. Trocheck (oba Florida).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 26 18 2 6 95:67 38 2. Toronto 28 17 1 10 99:84 35 3. Montreal 28 13 3 12 78:86 29 4. Boston 25 12 4 9 69:73 28 5. Detroit 27 10 5 12 74:90 25 6. Ottawa 25 9 6 10 74:86 24 7. Florida 27 10 4 13 79:93 24 8. Buffalo 27 6 4 17 56:94 16

Metropolitní divize:

1. Columbus 27 17 1 9 79:66 35 2. NY Islanders 26 16 2 8 99:86 34 3. New Jersey 26 15 4 7 80:80 34 4. Pittsburgh 28 15 3 10 83:91 33 5. Washington 28 16 1 11 84:84 33 6. NY Rangers 26 14 2 10 87:78 30 7. Carolina 25 11 5 9 72:77 27 8. Philadelphia 27 9 7 11 75:83 25

Západní konference,

Centrální divize:

1. Winnipeg 27 17 4 6 94:71 38 2. Nashville 27 17 3 7 87:78 37 3. St. Louis 27 17 2 8 88:72 36 4. Dallas 27 16 1 10 84:76 33 5. Minnesota 26 13 3 10 78:77 29 6. Chicago 27 12 5 10 82:73 29 7. Colorado 25 12 2 11 79:82 26

Pacifická divize:

1. Los Angeles 28 17 3 8 85:61 37 2. Vegas 26 16 1 9 90:82 33 3. San Jose 26 14 2 10 66:61 30 4. Vancouver 27 13 4 10 75:77 30 5. Calgary 27 14 1 12 80:88 29 6. Anaheim 27 11 5 11 72:82 27 7. Edmonton 27 11 2 14 78:92 24 8. Arizona 30 7 5 18 73:104 19