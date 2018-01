New York - Hokejový útočník Jakub Voráček ve čtvrtečním zápase NHL potvrdil pozici nejlepšího nahrávače v soutěži, když dvěma asistencemi přispěl k výhře Philadelphie 6:4 nad New Yorkem Islanders. Forvard Vladimír Sobotka se přihrávkou podílel na vítězné akci St. Louis, které porazilo Vegas 2:1. Také centr Martin Hanzal nahrávkou dopomohl k vítěznému gólu Dallasu, jenž zdolal New Jersey 4:3.

Jaromír Jágr z Calgary kvůli neznámé příčině nenastoupil do duelu s Los Angeles Kings, které podlehlo Flames 3:4. K situaci druhého nejproduktivnějšího hráče v dějinách ligy by se vedení klubu mělo dnes vyjádřit.

Střelecký účet zápasu proti Islanders otevřel nejlepší střelec Philadelphie Sean Couturier v deváté minutě poté, co do branky Thomase Greisse usměrnil Voráčkovu střílenou přihrávku z pravého kruhu. Newyorčané stačili do konce první třetiny srovnat. Flyers o osudu utkání rozhodli v prostřední části, v níž se čtyřikrát prosadili a odskočili do vedení 5:2.

Hostům se sice v závěrečné dvacetiminutovce podařilo snížit na rozdíl jediné branky, ale ruský obránce Ivan Provorov po přihrávkách Voráčka a Claudea Girouxa druhým gólem večera zpečetil při power play Islanders vítězství Flyers. Newyorský tým prohrál počtvrté za sebou.

NHL:

Toronto - San Jose 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 19. Matthews, 33. Kadri, rozhodující sam. nájezd Bozak - 20. Dillon, 39. Tierney. Střely na branku: 28:35. Diváci: 19.132. Hvězdy utkání: 1. Matthews, 2. Andersen (oba Toronto), 3. M. Jones (San Jose).

Philadelphia - NY Islanders 6:4 (1:1, 4:1, 1:2)

Branky: 27. a 60. Provorov (na druhou Voráček), 9. Couturier (Voráček), 22. Raffl, 23. Simmonds, 34. Konecny - 16. a 33. Clutterbuck, 47. Tavares, 55. Pulock. Střely na branku: 32:31. Diváci: 19.358. Hvězdy utkání: 1. Provorov, 2. Couturier, 3. Konecny (všichni Philadelphia).

Pittsburgh - Carolina 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Branky: 50. a 53. Aho, 27. Skinner, 37. Teräväinen. Střely na branku: 21:33. Diváci: 18.595. Hvězdy utkání: 1. Aho, 2. C. Ward, 3. Skinner (všichni Carolina).

Montreal - Tampa Bay 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 21. Pacioretty, rozhodující sam. nájezd P. Byron - 22. Kučerov. Střely na branku: 38:45. Diváci: 21.302. Hvězdy utkání: 1. Price (Montreal), 2. Vasilevskij (Tampa Bay), 3. Pacioretty (Montreal).

Arizona - Nashville 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 33. Duclair, 58. Cousins, 63. Fischer - 40. Ellis, 41. Craig Smith. Střely na branku: 25:39. Diváci: 13.190. Hvězdy utkání: 1. Fischer, 2. Duclair, 3. Raanta (všichni Arizona).

Minnesota - Buffalo 6:2 (3:0, 3:0, 0:2)

Branky: 2., 14. a 25. Niederreiter, 3. Winnik, 34. M. Koivu, 40. Coyle - 42. S. Reinhart, 59. E. Kane. Střely na branku: 27:31. Diváci: 19.017. Hvězdy utkání: 1. Niederreiter, 2. M. Koivu, 3. Mikael Granlund (všichni Minnesota).

Dallas - New Jersey 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)

Branky: 27. A. Radulov, 32. B. Ritchie, 39. Seguin, 50. Janmark (Hanzal) - 20. B. Boyle, 40. T. Hall, 56. Palmieri. Střely na branku: 33:42. Diváci: 18.114. Hvězdy utkání: 1. Radulov (Dallas), 2. T. Hall (New Jersey), 3. J. Klingberg (Dallas).

Colorado - Columbus 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 33. Rantanen, 59. Nieto. Střely na branku: 32:34. Diváci: 13.763. Hvězdy utkání: 1. Bernier, 2. Rantanen, 3. MacKinnon (všichni Colorado).

Calgary - Los Angeles 4:3 (0:2, 4:0, 0:1)

Branky: 23. Ferland, 28. Brouwer, 35. Jankowski, 40. Monahan - 20. a 59. Pearson, 5. Forbort. Střely na branku: 41:31. Diváci: 19.206. Hvězdy utkání: 1. Ferland, 2. Jankowski, 3. Monahan (všichni Calgary).

Edmonton - Anaheim 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 32. K. Russell, rozhodující sam. nájezd Nugent-Hopkins - 41. Kesler. Střely na branku: 34:34. Diváci: 18.347. Hvězdy utkání: 1. McDavid, 2. Talbot (oba Edmonton), 3. Gibson (Anaheim).

St. Louis - Vegas 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Branky: 10. A. Steen, 46. P. Stastny (Sobotka) - 30. Haula. Střely na branku: 39:33. Diváci: 18.976. Hvězdy utkání: 1. Hutton, 2. A. Steen (oba St. Louis), 3. M.-A. Fleury (Vegas).

Utkání Boston - Florida bylo kvůli sněhové bouři odloženo.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 40 29 3 8 147:95 61 2. Boston 38 22 6 10 119:95 50 3. Toronto 42 24 2 16 138:122 50 4. Florida 39 17 5 17 109:126 39 5. Detroit 39 16 7 16 106:120 39 6. Montreal 41 17 4 20 103:127 38 7. Ottawa 38 12 9 17 99:130 33 8. Buffalo 40 10 9 21 88:135 29

Metropolitní divize:

1. Washington 41 25 3 13 128:117 53 2. New Jersey 40 22 7 11 126:120 51 3. Columbus 42 23 3 16 115:117 49 4. NY Rangers 40 21 5 14 125:114 47 5. Carolina 40 19 8 13 114:119 46 6. NY Islanders 41 20 4 17 141:150 44 7. Pittsburgh 42 20 3 19 116:133 43 8. Philadelphia 40 17 8 15 113:118 42

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 43 26 2 15 124:105 54 2. Winnipeg 41 23 7 11 136:113 53 3. Nashville 40 23 6 11 125:110 52 4. Dallas 42 23 3 16 127:117 49 5. Minnesota 41 22 3 16 121:116 47 6. Colorado 40 21 3 16 128:122 45 7. Chicago 39 19 6 14 117:108 44

Pacifická divize:

1. Vegas 39 27 2 10 136:108 56 2. Los Angeles 41 24 5 12 123:95 53 3. San Jose 38 21 5 12 104:96 47 4. Anaheim 42 19 9 14 115:117 47 5. Calgary 40 20 4 16 112:117 44 6. Edmonton 41 18 3 20 116:132 39 7. Vancouver 40 16 5 19 106:132 37 8. Arizona 42 10 5 27 97:148 25