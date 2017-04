České Budějovice - Po roční přestávce se hokejový útočník Jakub Voráček chystá na světový šampionát. Loni turnaj vynechal, protože s Philadelphií hrál play off NHL. Letos Flyers do bojů o Stanleyův pohár nepostoupili a Voráček okamžitě kývl na nabídku reprezentačního trenéra.

"Loni jsem na mistrovství světa nebyl, letos jsem chtěl jet. Moc se těším," řekl dnes Voráček novinářům při reprezentačním srazu v Českých Budějovicích. Na jihu Čech se národní tým představí v poslední přípravě před světovým šampionátem a postupně se utká s Finskem, Švédskem a Ruskem.

K reprezentaci se po českobudějovickém turnaji připojí i útočník Montrealu Tomáš Plekanec. "On jel vždycky, když mohl, bude to pro nás posila. Moc lidí asi nečekalo, že Montreal vypadne v prvním kole play off," řekl Voráček. Právě Plekanec bude patrně kapitánem českého výběru. Pokud by útočník Montrealu nedorazil, zastával by tuto funkci Voráček. "Ale to vůbec neřeším, nepřemýšlel jsem o tom," řekl.

V současném českém výběru figuruje vedle Voráčka dalších pět posil z NHL. S týmem se připravují Radko Gudas, Jakub Kindl, Petr Mrázek a Michal Kempný. Další v pořadí bude Plekanec. "Může to být výhoda, že tu je tolik hráčů z NHL. Ale důležité je, aby se udělala dobrá parta. Pak se může stát cokoliv," řekl Voráček.

Útočníka Philadelphie těší, že se šampionát uskuteční v Paříži. I když ví, že francouzská metropole není zrovna hokejovou baštou. "Paříž je moje oblíbené město. Byl jsem tam párkrát na tenise na French Open. Mně se Paříž hrozně líbí. A že je nehokejová? To je jedno. Když se hrál šampionát ve Švédsku, tak na nás chodilo 1500 diváků, takže horší to být nemůže," podotkl sedmadvacetiletý hráč.

Hlavu si neláme ani kvůli tomu, že v posledních měsících Francie čelila několika teroristickým útokům. "Není to nic hezkého, každý ví, co se děje, ale nad tím přemýšlet nemůžete. My tam jedeme hrát hokej," řekl Voráček.

Voráček se naopak těší, že se na světovém šampionátu potká s řadou spoluhráčů z Philadelphie. Flyers mají například hned několik hráčů v kanadském výběru. "Je to vždycky specifické, když nastoupíte proti klukům, které znáte," uvedl Voráček.

Kladenský odchovanec věří, že si na světovém šampionátu aspoň částečně vynahradí nepovedenou sezonu v klubu. "Neudělali jsme play off, všichni jsme byli nespokojení. Od trenérů přes manažera až po hráče. To jádro týmu hraje pohromadě šest let, už je na čase vyhrávat. Přitom jsme měli letos dobře našlápnuto, ale v lednu jsme chytli špatnou sérii, kdy jsme prohráli několik zápasů," uvedl.

Voráček doufá, že po šampionátu se v národním dresu objeví znovu i příští rok na olympijských hrách. I když vedení NHL zatím nepřistoupilo na to, že soutěž na olympiádu přeruší. "Já věřím, že se to změní, a věřím, že pojedeme. Síla hráčů by měla být taková, abychom to rozhodnutí změnili. Každý hráč chce jet. Olympiáda je největší hokejový turnaj. Byla by škoda, kdybychom tam nebyli. Majitelé nás platí, ale posledních pět olympiád to problém nebyl," dodal Voráček.