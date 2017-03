New York - Jakub Voráček zařídil v NHL trefou v penaltovém rozstřelu výhru hokejistů Philadelphie nad Floridou 2:1. Český útočník si předtím připsal asistenci a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Vítěznou branku zaznamenal také Jakub Vrána. Jednadvacetiletý nováček byl jediným střelcem duelu Washingtonu proti New Jersey, o výhře Capitals rozhodl ve 48. minutě pohotovou dorážkou v přesilové hře.

Voráček byl nejprve na ledě u inkasovaného gólu, když Letci ve 32. minutě špatně rozehráli v přesilovce a Aaron Ekblad poslal hosty v oslabení do vedení. Domácím se podařilo vyrovnat osm a půl minuty před koncem třetí třetiny a střelec Valtteri Filppula oslavil debut v oranžovém dresu po výměně z Tampy.

Filppula stál na konci pohledné akce v útočném pásmu, kterou založil Voráček. Ten zadovkou předal puk Braydenu Schennovi, který si povyjel z úhlu a přesnou přihrávkou našel Filppulovu nataženou hokejku.

"Byla to skvělá přihrávka. Jen jsem se snažil natlačit před branku a nastavit hůl," řekl dvaatřicetiletý finský útočník, který byl vytrejdován z Tampy po třech a půl letech v úterý těsně před koncem přestupního termínu. Předtím odehrál osm sezon v Detroitu a získal s ním Stanley Cup. "Myslím, že jsem tady začal docela dobře," řekl.

"Není snadné naskočit do nového týmu. V první polovině zápasu nebyl tak často na ledě, ale pak se rozehrál. A v posledních deseti minutách jsme si snad vytvořili šanci pokaždé, když jsme byli na ledě. Je co zlepšovat, ale mám z toho dobrý pocit," řekl ke spolupráci s novým parťákem Voráček, jenž ve třetí sérii nájezdů překonal Jamese Reimera střelou po ledě mezi nohama. Steve Mason, jenž znovu dostal přednost před Michalem Neuvirthem, vzápětí zlikvidoval pokus Jonathana Huberdeaua a Flyers mohli slavit.

Ve vyrovnané tabulce Východní konference stáhli ztrátu na Pantery na dva body. Oba celky však stále zůstávají těsně za osmičkou pro play off. Reimer od druhé třetiny nahradil v brance Floridy Roberta Luonga, jenž bude se zraněním podle kouče Toma Rowea mimo hru zhruba týden.

Washington díky Vránovi prodloužil vítěznou sérii na domácím ledě na 14 zápasů. Český hokejista odehrál druhé utkání za sebou poté, co se dva měsíce připravoval na farmě v Hershey. Na ledě strávil 10 minut, z toho téměř tři minuty v početní výhodě.

A právě v přesilovce v polovině třetí třetiny přišla jeho chvíle. Vrána se před brankou dostal k puku po střílené přihrávce Jevgenije Kuzněcova, která se zastavila o brusli jednoho z obránců, a pohotově jej napálil nad vyrážečku Coryho Schneidera. Byla to jeho druhá trefa v NHL, první si připsal v prosinci, kdy odehrál svých prvních dvanáct duelů.

"Jsem vděčný za každou chvíli, kterou tady ve Washingtonu strávím. Momentálně je to nejlepší tým v lize a užívám si to. A dát takhle důležitý gól před plným domácím hledištěm, to je neuvěřitelný pocit," cenil si.

Capitals doma neprohráli v základní hrací době od 17. prosince. O další triumf se 15 zákroky přičinil Braden Holtby a vychytal už osmou nulu v sezoně. Nikdo z gólmanů jich nemá víc. Naopak Devils prohráli popáté za sebou a šance na postup do play off mají malé.

Podeváté v sezoně skóroval Radek Faksa, prohru Dallasu 4:5 s Islanders ale neodvrátil. Jeho gól však stál za to. Ve 28. minutě pronikl s pukem do útočného pásma, když se na modré čáře nevídaně vyhnul bodyčeku obránce Mayfielda, a to tak, že se zadkem sklouzl po hraně mantinelu, poté si vyměnil kotouč s Patrickem Sharpem a poslal Dallas do vedení 2:1.

V polovině zápasu zvýšil Jason Spezza už na 3:1, jenže Islanders ještě do druhé přestávky vyrovnali a ve třetí třetině otočili skóre třemi góly. Porážku už jen zmírnil Jamie Benn ve vlastním oslabení. V sestavě Dallasu se po čtyřměsíční pauze a operaci kyčle objevil Aleš Hemský, jenže zápas nedohrál. Při snaze zblokovat střelu ho zasáhl puk do levé nohy.

David Pastrňák přihrál na jediný gól Bostonu při porážce 1:2 s NY Rangers. Bodoval počtvrté v řadě a zůstává nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži o bod před Voráčkem.

Tomáš Hertl asistoval u vítězného gólu San Jose, které porazilo 3:1 Vancouver. Po jeho nepovedené střele se ve 30. minutě zmocnil puku před brankou Marcus Sörensen a premiérovou trefou v NHL dostal Žraloky do vedení 2:1. Třetí gól přidal o čtyři minuty později Logan Couture a Sharks si upevnili první místo v tabulce Pacifické divize.

Skvělou premiéru v dresu Ottawy po výměně z Vancouveru prožil Alexandre Burrows, který dvěma góly zařídil výhru Senators 2:1 nad Coloradem.

Statistika NHL:

Boston - NY Rangers 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Branky: 53. Marchand (Pastrňák) - 46. Bučněvič, 50. Lindberg. Střely na branku: 33:21. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Lundqvist, 2. McDonagh (oba Rangers), 3. Krejčí (Boston).

Buffalo - Arizona 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Branky: 12. a 59. M. Foligno, 21. O'Reilly, 32. Eichel, 55. E. Kane, 60. Reinhart - 8. Pulkkinen, 23. Rieder, 49. Goligoski. Střely na branku: 41:22. Diváci: 18.116. Hvězdy zápasu: 1. O'Reilly, 2. M. Foligno, 3. Eichel (všichni Buffalo).

Philadelphia - Florida 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 51. Filppula (Voráček), rozh. nájezd Voráček - 32. Ekblad. Střely na branku: 49:40. Diváci: 19.650. Hvězdy zápasu: 1. Voráček (Philadelphia), 2. Ekblad (Florida), 3. Filppula (Philadelphia).

Washington - New Jersey 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 48. Vrána. Střely na branku: 24:15. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Holtby, 2. Vrána (oba Washington), 3. Schneider (New Jersey).

Montreal - Nashville 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Branky: 51. Gallagher, 60. Byron - 19. Ellis. Střely na branku: 26:25. Diváci: 21.288. Hvězdy zápasu: 1. Byron, 2. Price (oba Montreal), 3. Rinne (Nashville).

Ottawa - Colorado 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 9. a 36. Burrows - 46. Bourque. Střely na branku: 42:23. Diváci: 16.932. Hvězdy zápasu: 1. Burrows, 2. Hoffman (oba Ottawa), 3. Pickard (Colorado).

Dallas - NY Islanders 4:5 (1:1, 2:1, 1:3)

Branky: 20. a 58. Jamie Benn, 28. Faksa, 31. Spezza - 10. Strome, 35. Ladd, 41. Leddy, 48. Seidenberg, 50. Kuljomin. Střely na branku: 25:33. Diváci: 17.438. Hvězdy zápasu: 1. Strome, 2. Leddy (oba Islanders), 3. Spezza (Dallas).

Columbus - Minnesota 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka: 45. Saad. Střely na branku: 40:38. Diváci: 15.987. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Saad (oba Columbus), 3. Dubnyk (Minnesota).

San Jose - Vancouver 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

Branky: 16. Boedker, 20. Sörensen (Hertl), 34. Couture - 8. Horvat. Střely na branku: 32:18. Diváci: 17.488. Hvězdy zápasu: 1. Couture, 2. Boedker, 3. Sörensen (všichni San Jose).

Los Angeles - Toronto 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:1, 2:0 - 0:0)

Branky: 41. a rozh. nájezd Kopitar, 42. Pearson - 3. Bozak, 28. Zajcev. Střely na branku: 35:30. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Martinez (Los Angeles), 2. Bozak (Toronto), 3. Kopitar (Los Angeles).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 65 36 8 21 179:164 80 2. Ottawa 62 34 6 22 163:163 74 3. Boston 64 33 6 25 177:168 72 4. Toronto 63 28 14 21 192:188 70 5. Florida 63 29 11 23 159:176 69 6. Tampa Bay 62 29 8 25 175:174 66 7. Buffalo 64 27 11 26 162:184 65 8. Detroit 61 25 10 26 153:180 60

Metropolitní divize:

1. Washington 63 43 7 13 208:134 93 2. Columbus 62 40 6 16 200:146 86 3. NY Rangers 64 41 2 21 209:169 84 4. Pittsburgh 62 38 8 16 214:175 84 5. NY Islanders 62 30 10 22 185:186 70 6. Philadelphia 63 30 7 26 163:188 67 7. New Jersey 63 25 12 26 145:181 62 8. Carolina 60 25 10 25 151:175 60

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 62 41 6 15 209:148 88 2. Chicago 63 40 5 18 191:160 85 3. Nashville 64 32 9 23 189:179 73 4. St. Louis 62 31 5 26 173:179 67 5. Winnipeg 64 28 6 30 189:205 62 6. Dallas 64 25 10 29 180:208 60 7. Colorado 62 17 3 42 122:205 37

Pacifická divize:

1. San Jose 63 38 7 18 176:147 83 2. Edmonton 64 34 8 22 183:167 76 3. Anaheim 63 32 10 21 162:161 74 4. Calgary 64 34 4 26 171:178 72 5. Los Angeles 64 31 6 27 158:160 68 6. Vancouver 63 26 7 30 146:182 59 7. Arizona 63 22 7 34 152:206 51

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 64 72 (21+51) 2. P. Kane (Chicago) 63 68 (27+41) 3. Crosby (Pittsburgh) 56 67 (34+33) 4. Marchand (Boston) 64 67 (29+38) 5. Burns (San Jose) 63 67 (27+40) 6. Scheifele (Winnipeg) 61 65 (26+39) 7. Bäckström (Washington) 63 64 (19+45) 8. Seguin (Dallas) 64 63 (22+41) 9. Malkin (Pittsburgh) 55 62 (26+36) 10. Kučerov (Tampa Bay) 55 61 (27+34) 25. Pastrňák (Boston) 57 53 (26+27) 28. Voráček (Philadelphia) 63 52 (17+35) 42. Vrbata (Arizona) 63 47 (15+32) 68. Krejčí (Boston) 64 43 (16+27) 131. Frolík (Calgary) 64 35 (13+22) 132. Jágr (Florida) 63 35 (12+23)