Brankář New York Rangers Ondřej Pavelec. ČTK/AP/Tom Mihalek

New York - Český hokejový útočník Jakub Voráček se podílel jednou asistencí na výhře Philadelphie v úterním přípravném utkání před NHL nad New York Rangers 4:3 v prodloužení. Za poražené odchytal celý zápas brankář Ondřej Pavelec, který měl 34 úspěšných zákroků.

Osmadvacetiletý Voráček, který je s 10 miliony dolarů nejlépe placeným hráčem Flyers, ve třetím vystoupení v přípravě poprvé bodoval. V 19. minutě založil akci, po které Claude Giroux uvolnil obránce Samuela Morina, jenž snížil na 1:2. Philadelphia zápas otočila. Po vyrovnání Michaela Grabnera z 58. minuty rozhodl v čase 63:22 Travis Konecny.

Pro Pavelce, který po skončení angažmá ve Winnipegu podepsal s Rangers jako volný hráč roční smlouvu, byl úterní duel poslední šancí, jak se v přípravě ukázat. Pro Rangers to byl závěrečný zápas před startem nového ročníku.

"Bylo tam hodně šancí na obou stranách. To brankář v posledním přípravném utkání potřebuje. Jsem za to opravdu rád. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát. Já sám to hodnotím tak, že Hank (Henrik Lundqvist) včera odchytal podobný zápas. Výsledek bych si ale představoval jiný," zhodnotil Pavelec utkání na klubovém webu. "Cítím se opravdu dobře, lépe a lépe každou třetinu, kterou odchytám," doplnil.

V barvách Rangers opět nastoupil osmnáctiletý útočník Filip Chytil, který poprvé vyšel bodově naprázdno. Zlínský odchovanec, jehož si klub z Manhattanu vybral letos v prvním kole draftu na 21. pozici, si předtím ve třech zápasech připsal tři body za gól a dvě asistence.

Stejně tak ve čtvrtém duelu za nováčka NHL Vegas poprvé vyšel naprázdno útočník Tomáš Hyka a Golden Knights prohráli v premiérovém vystoupení na domácím ledě s Los Angeles 2:3 v prodloužení. Čtyřiadvacetiletý Hyka, který jako volný hráč v červnu uzavřel s Vegas roční smlouvu, předtím nasbíral pět bodů za čtyři trefy a jednu přihrávku.

Výsledky přípravných zápasů před NHL

Columbus - St. Louis 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)

Branky: 2. Motte, 11. Hännikäinen, 15. Nutivaara, 29. Dubois, 55. Kukan - 28. Blais, 35. Thompson.

Philadelphia - New York Rangers 4:3 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 19. S. Morin (Voráček), 23. Laughton, 46. Lindblom, 64. Konecny - 10. Carey, 12. Desharnais, 58. Grabner. Brankář Ondřej Pavelec (Rangers) odchytal 63:22 minuty, inkasoval čtyři branky z 38 střel a úspěšnost zákroků měl 89,5 procenta.

Florida - Tampa Bay 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Branky: 21. a 26. Huberdeau, 53. Brickley, 20. Trocheck - 48. Callahan, 59. Kučerov.

Dallas - Minnesota 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 30. a 58. Seguin, 1. Pitlick, 32. Dickinson - 41. Zucker.

Vegas - Los Angeles 2:3 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 4. Eakin, 44. Carrier - 12. Dowd, 29. MacDermid, 61. Laich.