Paříž - Kapitán české hokejové reprezentace Jakub Voráček, který odstoupil otřesený z pondělního utkání s Finskem na mistrovství světa v Paříží (4:3 po samostatných nájezdech), je podle výsledků vyšetření v pořádku. Posílit český tým by navíc mohl centr Vladimír Sobotka ze St. Louis, který je připravený ze zámoří do Paříže přijet. Stavitelé národního týmu budou jeho případnou nominaci ještě řešit.

Voráček vynechal dnešní trénink, ale ve středu se má opět zapojit do přípravy. Poté se rozhodne o jeho startu ve čtvrtečním duelu s Norskem. "Absolvoval vyšetření a je v pořádku. Zítra by měl jít na led a podle toho se uvidí, jestli bude připravený na zápas," řekl novinářům generální manažer české reprezentace Martin Ručinský.

Útočník Philadelphie odstoupil ze třetího českého duelu na turnaji po první třetině poté, co jej předtím narazil na mantinel Oskar Osala. Ten dostal za zákrok ze sedmé minuty trest dvě plus deset minut za naražení na mantinel. Český útočník se poté ještě vrátil do hry, do druhé třetiny už ale nenastoupil a v zápase tak zvládl jen sedm střídání a 5:31 minuty.

Sobotka, jehož St. Louis v neděli vypadlo ve 2. kole play off s Nashvillem, Ručinskému potvrdil, že je připravený na turnaj přijet. "Je zdravotně v pořádku. Jsme domluvení, že mu dáme vědět. Rozhodne se zítra i podle stavu Jakuba Voráčka. Musíme brát v potaz variantu, že kdyby se zranil obránce, tak máme jen dvě volná místa (do pole) na soupisce," uvedl Ručinský.