New York - Hokejový útočník Jakub Voráček z Philadelphie se po prvním měsíci základní části NHL dělí s 15 asistencemi o třetí pozici mezi nahrávači. V kanadském bodování patří nejproduktivnějšímu českému hráči v soutěži s 18 body z 15 utkání jedenácté místo. David Pastrňák se s osmi góly dělí s dalšími 13 hokejisty o devátou příčku.

Lépe než Voráček jsou na tom mezi nahrávači jen vedoucí Steven Stamkos z Tampy Bay s 18 asistencemi a Blake Wheeler z Winnipegu (16). V pořadí střelců zaostává Pastrňák za vedoucím Nikitou Kučerovem z Tampy Bay o šest gólů.

Obránce Radko Gudas z Philadelphie je šestým nejtrestanějším hráčem, nasbíral už 40 minut. O dvacet více jich má na kontě "zlý muž" soutěže Cody McLeod z Nashvillu.

Gudasův klubový spoluhráč Michal Neuvirth je mezi gólmany pátý s průměrem 2,17 obdržené branky na zápas a sedmý s úspěšností zákroků 92,8 procenta. Vládne Corey Crawford z Chicaga s průměrem 1,77 gólu na utkání a úspěšností 94,5 procenta.

Individuální statistiky NHL:

--------

Střelci:

1. Kučerov (Tampa Bay) 14 branek, 2. Tavares (NY Islanders), Ovečkin (Washington) oba 12, 4. Keller (Arizona) 11, 5. Matthews (Toronto) 10, 6. Scheifele (Winnipeg), Mark Stone (Ottawa), Couturier (Philadelphia) všichni 9, 9. Pastrňák, Marchand (oba Boston), Jamie Benn, Seguin (oba Dallas), Couture (San Jose), Ehlers (Winnipeg), F. Forsberg (Nashville), A. Lee (NY Islanders), Monahan (Calgary), Neal (Vegas), Giroux (Philadelphia), Schwartz (St. Louis), Zibanejad (NY Rangers), Kadri (Toronto) všichni 8.

Nahrávači:

1. Stamkos (Tampa Bay) 18 asistencí, 2. Wheeler (Winnipeg) 16, 3. J. Voráček (Philadelphia), Josh Bailey (NY Islanders), J. Gaudreau (Calgary), Kuzněcov (Washington) všichni 15, 7. Gostisbehere (Philadelphia) 13, 8. Butcher, T. Hall (oba New Jersey), B. Schenn, Schwartz (oba St. Louis), M. Green, Larkin (oba Detroit), E. Karlsson (Ottawa), Barrie (Colorado), J. Klingberg (Dallas), Kessel (Pittsburgh), J.T. Miller (NY Rangers) všichni 12.

Nejproduktivnější obránci:

1. Pietrangelo (St. Louis) 15 zápasů/15 bodů (6 branek + 9 asistencí), 2. Shattenkirk (NY Rangers) 16/15 (5+10), 3. J. Klingberg (Dallas) 15/15 (3+12), 4. Barrie (Colorado) 14/14 (2+12), 5. Gostisbehere (Philadelphia) 12/14 (1+13), 6. E. Karlsson (Ottawa) 9/13 (1+12), 7. M. Green (Detroit) 16/13 (1+12), 8. Sergačov (Tampa Bay) 15/12 (4+8), 9. S. Jones (Columbus) 15/12 (3+9), 10. Rielly (Toronto) 16/12 (2+10).

Nejproduktivnější nováčci:

1. Keller (Arizona) 16 zápasů/17 bodů (11 branek + 6 asistencí), 2. Boeser (Vancouver) 11/13 (5+8), 3. Barzal (NY Islanders) 14/13 (3+10), 4. Bratt (New Jersey) 13/12 (5+7), 5. Sergačov (Tampa Bay) 15/12 (4+8), 6. Butcher (New Jersey) 13/12 (0+12), 7. A. Kempe (Los Angeles) 14/10 (6+4), 8. Hischier (New Jersey) 13/10 (2+8), 9. Korfoot (Colorado) 14/9 (5+4), 10. Gourde (Tampa Bay) 15/9 (4+5), ...12. Frk (Detroit) 16/8 (5+3), 21. J. Vrána (Washington) 15/6 (3+3).

Plusové a minusové body - nejlepší:

1. Matthews (Toronto) 14 kladných bodů, 2. Mark Stone (Ottawa), Stralman (Tampa Bay), Tarasenko (St. Louis) všichni 12, 5. Gibbons (New Jersey), Couturier (Philadelphia), Schwartz (St. Louis) všichni 11, 8. D. Brassard (Ottawa), A. Kempe (Los Angeles), B. Schenn (St. Louis), W. Nylander (Toronto) všichni 10, ...20. Kempný (Chicago) 8.

Plusové a minusové body - nejhorší:

1. Letang (Pittsburgh) 16 záporných bodů, 2. Ekman-Larsson -13, 3. Dvorak (oba Arizona) -12, 4. D. Shore (Dallas), Crosby (Pittsburgh) oba -11, 6. Hanzal (Dallas) -10, 7. Dumoulin, Guentzel, Sheary (všichni Pittsburgh), R. O'Reilly (Buffalo), Domi (Arizona), Zuccarello (NY Rangers) všichni -9, ...13. Pastrňák (Boston) -8.

Nejtrestanější hráči:

1. C. McLeod (Nashville) 60 trestných minut, 2. Reaves (Pittsburgh) 59, 3. Dorsett (Vancouver) 46, 4. T. Wilson (Washington), Haley (Florida) oba 41, 6. Gudas (Philadelphia) 40, 6. K. Miller (Boston) 38, 8. Crosby (Pittsburgh) 30, 9. Bieksa (Anaheim), Byfuglien (Winnipeg) oba 29.

Brankáři podle průměru obdržených branek na zápas:

1. Crawford (Chicago) 1,77, 2. M. Jones (San Jose) 1,98, 3. Quick (Los Angeles) 1,99, 4. Hellebuyck (Winnipeg) 2,12, 5. Neuvirth (Philadelphia) 2,17, ...16. P. Mrázek (Detroit) 2,55.

Brankáři podle procenta úspěšnosti zákroků:

1. Crawford (Chicago) 94,5, 2. Quick (Los Angeles) 93,9, 3. Hellebuyck (Winnipeg) 93,6, 4. M. Smith (Calgary) 93,1, 5. M. Jones (San Jose), Rinne (Nashville) oba 93,0, ...7. Neuvirth (Philadelphia) 92,8, 11. P. Mrázek (Detroit) 92,3.

Brankáři podle počtu vychytaných vítězství:

1. Vasilevskij (Tampa Bay) 11, 2. Hellebuyck (Winnipeg), Holtby (Washington), Quick (Los Angeles), Allen (St. Louis), Bobrovskij (Columbus), M. Murray (Pittsburgh), M. Smith (Calgary), Andersen (Toronto) všichni 8.

Brankáři s čistým kontem:

1. Crawford (Chicago), Quick (Los Angeles) oba 2 nuly, 3. P. Mrázek (Detroit), Neuvirth (Philadelphia), Schneider (New Jersey), Varlamov (Colorado), Lehner (Buffalo), M. Jones (San Jose), Rinne (Nashville), C. Anderson (Ottawa), C. Talbot (Edmonton), Bobrovskij (Columbus), H. Lundqvist (NY Rangers), M. Murray (Pittsburgh), M. Smith (Calgary), Andersen (Toronto), Vasilevskij (Tampa Bay) všichni 1.