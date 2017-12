New York - Hokejový útočník Jakub Voráček režíroval třemi přihrávkami výhru Philadelphie 4:1 ve Vancouveru a s třiceti asistencemi je nejlepším nahrávačem v NHL. David Rittich ve svém druhém startu v soutěži od začátku utkání vychytal Calgary opět výhru, v Montrealu kryl 35 střel a dovedl tým k vítězství 3:2 v prodloužení. Za hosty podruhé za sebou nehrál Jaromír Jágr, i když v den utkání absolvoval týmové rozbruslení. David Krejčí se podílel gólem a přihrávkou na výhře Bostonu 6:1 nad Arizonou.

Philadelphia si vypracovala už v první polovině zápasu vedení 3:0. Po Voráčkově přihrávce skóroval v přesilové hře střelou od modré čáry Shayne Gostisbehere. Kladenský odchovanec při druhém gólu krásně uvolnil Michaela Raffla, který zblízka jemnou tečí překonal Jacoba Markströma. Třetí branka začala stejně jako úvodní, ale Gostisbehere poté místo střely přihrál Claudeu Girouxovi, jenž se prosadil ránou "z první".

"Měli hodně šancí v prvních deseti minutách, ale věděli jsme, že pokud to přežijeme, mohli bychom vyhrát," uvedl Voráček, který se posunul do čela statistiky v počtu přihrávek před Blakea Wheelera a Stevena Stamkose. Ti mají na svém kontě 29 asistencí. Český útočník je v celkové produktivitě pátý (s bilancí 7+30), ale má stejně bodů jako třetí Johnny Gaudreau z Calgary.

Philadelphia po deseti prohrách odstartovala novou sérii, vyhrála potřetí za sebou. K obratu přispěl Voráček sedmi přihrávkami. "Věděli jsme, že potřebujeme změnit pár věcí včetně způsobu uvažování. Každý se podíval do zrcadla a zeptal se sebe, co může udělat pro obrat. Také jsme se více semkli jako tým," uvedl gólman Brian Elliot, který si připsal dvoustou výhru v soutěži.

Calgary prohrávalo v polovině utkání 1:2. Při vyrovnávací brance zaskočil Ritticha Daniel Carr, který z brankové čáry nahodil puk na českého gólmana, od jehož zad se kotouč dostal do sítě. Při druhé situaci neměl jihlavský odchovanec nárok - Phillip Danault zblízka usměrnil přihrávku Maxe Paciorettyho nad jeho lapačku.

Více Rittich soupeři nedovolil. "Ten kluk je fantastický. Je bojovník a přesně to potřebujete, když hrajete druhý zápas v druhém dni. Jsem za něho šťastný. Chytal výborně a předvedl několik důležitých zákroků," komentoval trenér Calgary Glen Gulutzan výkon českého brankáře, který udělal velký dojem i na trenéra gólmanů Flames Jordana Sigaleta. "Je nadšen jeho přístupem v tréninku. Je soutěživý, do všeho jde naplno. Vypadá dobře, skvěle zapadl do týmu a nedělá si velkou hlavu z toho, že chytá v NHL," dodal Gulutzan.

Ve třetí třetině vyrovnal Garnet Hathaway, který nastoupil ve třetím útoku místo Jágra, a v čase 61:14 rozhodl druhou trefou v zápase Sean Monahan. "Potřebovali jsme vyhrát, protože jsme v posledních domácích zápasech ztratili několik bodů. Mám radost, že se nám povedlo. Řekl bych, že jsme odvedli velmi dobrou práci," konstatoval Rittich.

Boston vedl už po patnácti sekundách hry, kdy po perfektní křížné přihrávce Davida Pastrňáka skóroval Brad Marchand. Havířovský rodák bodoval v sedmém utkání v řadě a během série si připsal čtyři góly a stejný počet asistencí. Po vyrovnání hostů se dvakrát trefil David Backes a Krejčí zvýšil v úvodu třetí třetiny na 4:1 po rychlé kombinaci v přesilové hře pět na tři. Krejčí ještě připravil šestý gól, když po jeho přihrávce střílel do prázdné branky Anders Bjork.

Českou stopu měly všechny branky St. Louis, které doma porazilo Dallas 3:0. Brayden Schenn otevřel v úvodní třetině skóre dorážkou střely Dmitrije Jaškina. Zbývající dvě branky padly v závěrečné části s přispěním Vladimíra Sobotky. Český centr nejdříve asistoval u trefy Coltona Parayka, který se trefil od modré čáry, a při závěrečné power play soupeře vybojoval puk pro Vladimira Tarasenka.

Hokejisté San Jose prohrávali ve 38. minutě doma s Carolinou 1:4, ale nakonec soupeře porazili 5:4 v prodloužení. K obratu pomohl jednou asistencí Tomáš Hertl, který u druhého gólu výborně clonil brankáři ve výhledu.

Statistika čtvrtečních zápasů NHL:

--------

Boston - Arizona 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Branky: 34. a 40. Backes, 1. Marchand (Pastrňák), 41. Krejčí, 58. Heinen, 59. Bjork (Krejčí) - 18. Dvorak. Střely na branku: 32:21. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Backes, 2. Marchand, 3. Bergeron (všichni Boston).

Pittsburgh - NY Islanders 4:3 v prodl. (1:0, 0:1, 2:2 - 1:0)

Branky: 13. Guentzel, 48. Kessel, 49. Sheahan, 62. Hunwick - 26. Eberle, 56. Barzal, 59. Nelson. Střely na branku: 32:26. Diváci: 18.433. Hvězdy zápasu: 1. Hunwick, 2. Sheahan (oba Pittsburgh), 3. Barzal (NY Islanders).

Montreal - Calgary 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 9. Carr, 31. Danault - 7. a 62. Monahan, 48. Hathaway. Střely na branku: 37:37. David Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval dvě branky z 37 střel a úspěšnost zásahů měl 94,59 procenta. Diváci: 21.302. Hvězdy utkání: 1. Monahan (Calgary), 2. Carr (Montreal), 3. Ferland (Calgary).

Tampa Bay - Colorado 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Branky: 2. Stamkos, 14. Kunitz, 29. Naměstnikov, 45. Killorn, 57. Point - 2. Landeskog, 19. E. Johnson. Střely na branku: 32:30. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Naměstnikov, 3. Budaj (všichni Tampa Bay).

Florida - Winnipeg 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Branky: 41. a 60. Trocheck, 3. Pysyk, 4. Ekblad, 36. Malgin, 50. Haley - 16. Ehlers, 18. Lowry, 25. Wheeler, 42. Laine. Střely na branku: 35:39. Diváci: 10.768. Hvězdy zápasu: 1. Haley, 2. MacKenzie (oba Florida), 3. Laine (Winnipeg).

St. Louis - Dallas 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 14. B. Schenn (Jaškin), 46. Parayko (Sobotka), 60. Tarasenko (Sobotka). Střely na branku: 27:29. Diváci: 16.341. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Parayko, 3. B. Schenn (všichni St. Louis).

Vancouver - Philadelphia 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky: 40. Boeser - 15. Gostisbehere (Voráček), 21. Raffl (Voráček), 30. Giroux (Voráček), 59. Simmonds. Střely na branku: 37:26. Diváci: 16.515. Hvězdy zápasu: 1. Voráček (Philadelphia), 2. Boeser (Vancouver), 3. Giroux (Philadelphia).

San Jose - Carolina 5:4 v prodl. (0:3, 2:1, 2:0 - 1:0)

Branky: 31. M. Karlsson, 38. J. Thornton (Hertl), 49. Couture, 52. Goodrow, 61. Burns - 10. a 15. Aho, 12. V. Rask, 35. Skinner. Střely na branku: 33:25. Diváci: 16.947. Hvězdy zápasu: 1. Burns, 2. J. Thornton (oba San Jose), 3. Aho (Carolina).

Los Angeles - Ottawa 4:3 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 15. Pearson, 26. Iafallo, 57. D. Brown, 61. Doughty - 17. Duchene, 29. Pageau, 60. Dzingel. Střely na branku: 38:40. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Doughty, 2. D. Brown, 3. Pearson (všichni Los Angeles).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 28 20 2 6 106:71 42 2. Toronto 29 18 1 10 101:85 37 3. Boston 26 13 4 9 75:74 30 4. Montreal 30 13 4 13 83:93 30 5. Detroit 28 11 5 12 79:91 27 6. Florida 28 11 4 13 85:97 26 7. Ottawa 27 9 7 11 77:93 25 8. Buffalo 28 7 4 17 60:96 18

Metropolitní divize:

1. New Jersey 27 16 4 7 84:81 36 2. Columbus 28 17 1 10 80:70 35 3. NY Islanders 28 16 3 9 104:96 35 4. Washington 29 17 1 11 90:86 35 5. Pittsburgh 30 16 3 11 90:98 35 6. NY Rangers 27 15 2 10 91:81 32 7. Philadelphia 29 11 7 11 83:86 29 8. Carolina 27 11 6 10 76:85 28

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 29 19 2 8 95:75 40 2. Nashville 28 18 3 7 92:80 39 3. Winnipeg 29 17 4 8 99:82 38 4. Dallas 29 16 1 12 86:84 33 5. Minnesota 27 13 3 11 80:82 29 6. Chicago 28 12 5 11 84:79 29 7. Colorado 27 12 2 13 83:91 26

Pacifická divize:

1. Los Angeles 30 19 3 8 94:66 41 2. Vegas 27 17 1 9 94:85 35 3. San Jose 27 15 2 10 71:65 32 4. Vancouver 29 14 4 11 79:81 32 5. Calgary 29 15 2 12 84:92 32 6. Anaheim 29 12 6 11 78:86 30 7. Edmonton 28 11 2 15 80:96 24 8. Arizona 31 7 5 19 74:110 19

Kanadské bodování NHL:

1. Stamkos (Tampa Bay) 28 41 (12+29) 2. Kučerov (Tampa Bay) 28 40 (19+21) 3. J. Gaudreau (Calgary) 29 37 (12+25) 4. Wheeler (Winnipeg) 29 37 (8+29) 5. Voráček (Philadelphia) 29 37 (7+30) 6. Kopitar (Los Angeles) 30 36 (15+21) 7. Kessel (Pittsburgh) 30 35 (14+21) 8. Scheifele (Winnipeg) 29 34 (14+20) B. Schenn (St. Louis) 29 34 (14+20) 10. Schwartz (St. Louis) 29 34 (13+21) 37. Pastrňák (Boston) 26 25 (14+11) 111. Palát (Tampa Bay) 28 18 (7+11) 137. Sobotka (St. Louis) 29 17 (5+12) 149. Faksa (Dallas) 28 16 (10+6) 174. Hertl (San Jose) 27 15 (5+10)