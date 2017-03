New York - Útočník Jakub Voráček a obránce Radko Gudas přispěli v nedělním utkání NHL jedním gólem k vítězství hokejistů Philadelphie 6:2 v Pittsburghu. Skóroval také Aleš Hemský z Dallasu, který vyhrál 2:1 v prodloužení na ledě New Jersey.

Philadelphia rozhodla o svém triumfu ve třetí třetině, v níž z 13 střel vytěžila čtyři góly. Voráček se prosadil ve 49. minutě, kdy se po rychlém protiútoku dostal k odraženému puku a pohotově jej doklepl do branky. Svým 19. gólem v sezoně zvýšil na 4:1.

Gudas si připsal pátý zásah v ročníku, když v 58. minutě při power play Penguins zachytil jejich rozehrávku na útočné modré čáře a střelou do prázdné branky upravil na 5:2.

Philadelphia, v jejíž brance tentokrát místo Michala Neuvirtha dostal přednost Steve Mason, přeskočila v tabulce Východní konference Floridu a sedm zápasů před koncem základní části ztrácí šest bodů na poslední postupovou příčku do play off, která patří Bostonu. Mezi Flyers a Bruins jsou ale v tabulce ještě další tři týmy.

"Soustředíme se teď pouze na jednotlivé zápasy, to je jediné, co ještě můžeme ovlivnit," konstatoval obránce Shayne Gostisbehere, autor šestého gólu. "Pokaždé, když hrajeme proti Pittsburghu, je v tom něco navíc. Dokážeme tady podat sebevědomý výkon. Dnes se to zase ukázalo," zmínil Gostisbehere rivalitu mezi oběma týmy.

Penguins, kteří mají postup do play off jistý, prohráli všechny tři zápasy během posledních čtyř dnů a v tabulce Metropolitní divize spadli až na třetí místo, což by pro obhájce Stanley Cupu znamenalo ztrátu výhody domácího prostředí v 1. kole. "Byl to takový ten zápas, kdy se proti vám všechno spikne, puky se odrážejí na hokejky soupeře. Musíme to rychle hodit za hlavu," poznamenal brankář Matthew Murray.

Hokejisté Dallasu, do jejichž sestavy se znovu nevešel Jiří Hudler, prohrávali v New Jersey od 12. minuty a dlouho nemohli vyzrát na domácího gólmana Keitha Kinkaida. Povedlo se to až v 54. minutě Hemskému, který v přesilové hře opakovanou střelou z pravého kruhu pro vhazování vyrovnal na 1:1. Jeho první pokus zblokoval obránce Andy Greene, Hemský ale vypálil ještě jednou a byl úspěšný.

Třiatřicetiletý rodák z Pardubic, jenž naskočil do sezony teprve začátkem března, dal čtvrtý gól během posledních šesti zápasů.

Obrat dokonali hosté hned po 20 sekundách prodloužení, kdy Tyler Seguin využil další přesilovku poté, co byl v závěru základní hrací doby vyloučen za krosček obránce Steven Santini.

Stars dohrávají nevydařenou sezonu, v níž s největší pravděpodobností posedmé za posledních devět let budou chybět v play off. "Ještě jsem nikdy nebyl v situaci, kdy matematicky vzato ještě nejsme ze hry, ale fakticky ano. Byla to frustrující sezona. Důvodů je celá řada, složili jsme se jako domino," řekl Seguin, jehož tým v Západní konferenci ztrácí na osmé místo propastných třináct bodů.

Osmou porážku z posledních deseti zápasů utrpěla Minnesota, která podlehla Detroitu 2:3 v prodloužení. Místo Petra Mrázka vychytal Red Wings vítězství Jimmy Howard, jenž si připsal 24 zákroků.

Na čtyři výhry prodloužili svou úspěšnou sérii hokejisté Anaheimu, kteří porazili 6:3 New York Rangers, a poskočili do čela Pacifické divize o dva body před Edmonton a San Jose.

Výsledky NHL:

Pittsburgh - Philadelphia 2:6 (1:1, 0:1, 1:4)

Branky: 5. Cullen, 54. Hörnqvist - 20. Weal, 33. Filppula, 42. Weise, 49. Voráček, 58. Gudas, 59. Gostisbehere. Střely na branku: 27:33. Diváci: 18.654. Hvězdy zápasu: 1. Weal, 2. Gostisbehere, 3. Giroux (všichni Philadelphia).

New Jersey - Dallas 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 12. Coleman - 54. Hemský, 61. Seguin. Střely na branku: 21:32. Diváci: 14.711. Hvězdy zápasu: 1. Seguin (Dallas), 2. Coleman (New Jersey), 3. Hemský (Dallas).

Anaheim - NY Rangers 6:3 (2:2, 1:1, 3:0)

Branky: 9. a 45. Eaves, 19. Kesler, 30. Manson, 43. Cogliano, 59. Ritchie - 6. Rick Nash, 15. Stepan, 34. Skjei. Střely na branku: 34:28. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Getzlaf, 2. Fowler, 3. Eaves (všichni Anaheim).

Winnipeg - Vancouver 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky: 34. Perreault, 52. Lowry - 20. Edler. Střely na branku: 32:29. Diváci: 15.294. Hvězdy zápasu: 1. Perreault, 2. Lowry (oba Winnipeg), 3. Miller (Vancouver).

Detroit - Minnesota 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 20. M. Green, 41. Tatar, 62. Athanasiou - 10. E. Staal, 37. Prosser. Střely na branku: 19:26. Diváci: 20.027. Hvězdy zápasu: 1. Athanasiou, 2. Tatar, 3. Kronwall (všichni Detroit).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 75 42 9 24 204:187 93 2. Ottawa 74 41 8 25 194:191 90 3. Toronto 74 35 15 24 227:219 85 4. Boston 75 39 6 30 214:202 84 5. Tampa Bay 74 36 9 29 205:206 81 6. Florida 74 33 11 30 193:209 77 7. Buffalo 75 31 12 32 188:216 74 8. Detroit 74 30 12 32 184:217 72

Metropolitní divize:

1. x-Washington 74 49 8 17 238:163 106 2. x-Columbus 74 48 7 19 232:171 103 3. x-Pittsburgh 75 46 11 18 258:211 103 4. NY Rangers 76 46 4 26 241:201 96 5. NY Islanders 74 35 12 27 218:225 82 6. Carolina 73 33 13 27 193:208 79 7. Philadelphia 75 35 8 32 197:220 78 8. New Jersey 75 27 13 35 171:220 67

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Chicago 75 48 6 21 225:192 102 2. x-Minnesota 75 44 7 24 240:190 95 3. Nashville 74 38 11 25 222:205 87 4. St. Louis 74 40 6 28 207:199 86 5. Winnipeg 76 34 7 35 225:241 75 6. Dallas 75 31 11 33 206:238 73 7. Colorado 74 20 3 51 145:249 43

Pacifická divize:

1. Anaheim 75 41 11 23 199:185 93 2. San Jose 75 42 7 26 201:182 91 3. Edmonton 75 41 9 25 223:195 91 4. Calgary 75 42 4 29 207:202 88 5. Los Angeles 74 35 7 32 180:186 77 6. Vancouver 75 30 9 36 172:219 69 7. Arizona 75 27 9 39 180:240 63

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.