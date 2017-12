New York - Útočník Jakub Voráček se v sobotním utkání NHL výrazně podílel na šesté výhře Philadelphie v řadě. Proti Dallasu asistoval u obou gólů domácího týmu a Flyers zvítězili 2:1 v prodloužení. U jediné trefy hostů si připsal asistenci Martin Hanzal. Jednou přihrávkou dopomohli k výhrám svých týmů Jakub Vrána z Washingtonu a Ondřej Palát z Tampy Bay. Naopak David Krejčí a David Pastrňák, kteří rovněž zaznamenali po jedné nahrávce, nezabránili prohře Bostonu. Jaromír Jágr nastoupil za Calgary po pětizápasové absenci, Flames ale podlehli Nashvillu 0:2.

Dallas šel do vedení v 8. minutě zásluhou Gemela Smithe. Philadelphia srovnala v 30. minutě z přesilové hry, kdy obránce Shayne Gostisbehere dorazil za záda brankáře Bena Bishopa Voráčkovu střelu, která se odrazila od mantinelu. Kladenský rodák se o pár minut později dostal do samostatného úniku, který ale neproměnil.

Utkání dospělo do prodloužení, kde si Voráček s Gostisbeherem v početní výhodě opět zopakovali spolupráci. Český útočník přihrál od mantinelu na modrou čtyřiadvacetiletému bekovi, jenž si najel hlouběji do obranného pásma Stars a střelou mezi Bishopovy betony rozhodl. Osmadvacetiletý Voráček se díky dvěma přihrávkám opět vypracoval do pozice nejlepšího nahrávače v lize a s 40 body (7+33) mu náleží šestá příčka v kanadském bodování.

Philadelphii se teprve jako třetímu celku v historii NHL povedlo po sérii deseti proher vyhrát minimálně šestkrát za sebou. "Jsme v mnohem lepším rozpoložení. Dáváme si pozor na puky, hrajeme jednoduše, správným způsobem. Vychází nám to a musím tak pokračovat," řekl kapitán pensylvánského klubu Claude Giroux.

Washington po dvou třetinách prohrával s Anaheimem 0:2, ale v závěrečné dvacetiminutovce skóre díky Nicklasi Bäckströmovi a Jevgeniji Kuzněcovovi dorovnal. Na brance ruského útočníka se asistencí podílel Vrána. Obrat výsledku dokonal v prodloužení kapitán Alexandr Ovečkin.

Tampa Bay vedla na ledě Colorada 4:0 a 5:1, Avalanche ale dokázali snížit na rozdíl jedné branky díky hattricku kapitána Gabriela Landeskoga a dvěma brankám Nathana MacKinnona, u kterých rovněž asistoval Landeskog. Výhru Lightning pojistil obránce Michail Sergačov, na jehož trefě se podílel Palát.

Pastrňák díky přihrávce u gólu Brada Marchanda bodoval v jedenáctém utkání v řadě. Během této série zaznamenal pět branek a osm asistencí. Domácí Bruins ale prohráli s New York Rangers 2:3 v prodloužení.

Jágr po zranění v dolní části těla nastoupil poprvé od 4. prosince. Zařadil se do čtvrtého útoku po bok Matta Stajana a Troye Brouwera, zahrál si i v přesilovkách a ve hře strávil téměř 13 minut.

Nashville o dvou bodech rozhodl v prostřední třetině, v níž dvakrát udeřil. Jágr mohl dát v 52. minutě kontaktní gól, ale orazítkoval pouze tyč Rinneho branky. Už před ním nastřelili spoluhráči třikrát břevno, do sítě si ale puk cestu nenašel a Predators, vedoucí tým Západní konference, ve druhém zápase za sebou neinkasovali.

Duel Ottawy s Montrealem se odehrál v Lansdowne Parku pod širým nebem v rámci NHL100 Classic. Liga si tím připomněla stoleté výročí od svého založení. Původní Senators odehráli proti Canadiens 19. prosince 1917 jedno z prvních dvou utkání v historii kanadsko-americké soutěže. Montreal tehdy zvítězil 7:4.

Tentokrát se z triumfu před zraky 33.959 diváků radovali Senators. Vítězný gól vstřelil v 35. minutě ottawský rodák Jean-Gabriel Pageau. Výhru 3:0 pojistili ve třetí třetině Bobby Ryan a Nate Thompson. "Bylo to zábava, od rozbruslení až do poslední vteřiny byla atmosféra neuvěřitelná," prohlásil Pageau.

NHL:

Minnesota - Edmonton 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky: 34. a 55. Dumba - 30. Nugent-Hopkins, 37. Lucic, 49. Puljujärvi. Střely na branku: 31:29. Diváci: 19.034. Hvězdy zápasu: 1. Lucic, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. Dumba (Minnesota).

Boston - NY Rangers 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 38. Heinen (Krejčí), 46. Marchand (Pastrňák) - 15. Grabner, 23. J.T. Miller, 62. Zuccarello. Střely na branku: 35:28. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Zuccarello, 2. H. Lundqvist (oba NY Rangers), 3. Marchand (Boston).

St. Louis - Winnipeg 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky: 10. Tarasenko, 58. Dunn. Střely na branku: 30:48. Diváci: 17.964. Hvězdy zápasu: 1. C. Hutton, 2. Tarasenko, 3. Dunn (všichni St. Louis).

Ottawa - Montreal 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) - NHL100 Classic pod širým nebem v Lansdowne Parku

Branky: 35. Pageau, 58. B. Ryan, 60. Thompson. Střely na branku: 38:28. Diváci: 33.959. Hvězdy zápasu: 1. E. Karlsson (Ottawa), 2. Price (Montreal), 3. Pageau (Ottawa).

NY Islanders - Los Angeles 4:3 v prodl. (1:2, 0:0, 2:1 - 1:0)

Branky: 20. Josh Bailey, 45. Tavares, 57. A. Lee, 62. Eberle - 13. Fantenberg, 18. Toffoli, 60. Kopitar. Střely na branku: 33:29. Diváci: 13.087. Hvězdy zápasu: 1. Tavares, 2. Eberle (oba NY Islanders), 3. Toffoli (Los Angeles).

Washington - Anaheim 3:2 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)

Branky: 44. Bäckström, 48. Kuzněcov (Vrána), 62. Ovečkin - 17. D. Grant, 28. Silfverberg. Střely na branku: 27:30. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Holtby (oba Washington), 3. Gibson (Anaheim).

Arizona - Pittsburgh 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Branky: 40. Cousins, 50. Domi - 35. Rowney, 39. Malkin, 60. Määttä, 60. Crosby. Střely na branku: 17:33. Diváci: 13.051. Hvězdy zápasu: 1. Määttä, 2. Malkin (oba Pittsburgh), 3. Raanta (Arizona).

Carolina - Columbus 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky: 4. Jordan Staal, 33. Hanifin - 13. Wennberg. Střely na branku: 24:36. Diváci: 11.357. Hvězdy zápasu: 1. Darling, 2. Jordan Staal, 3. Hanifin (všichni Carolina).

Colorado - Tampa Bay 5:6 (0:0, 1:4, 4:2)

Branky: 35., 45. a 48. Landeskog, 50. a 55. MacKinnon - 30. a 43. Stralman, 30. Kučerov, 32. Hedman, 34. Gourde, 52. Sergačov (Palát). Střely na branku: Diváci: 16.956. Hvězdy zápasu: 1. Landeskog (Colorado), 2. Stralman, 3. Hedman (oba Tampa Bay).

Philadelphia - Dallas 2:1 v prodl. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky: 30. a 64. Gostisbehere (na obě Voráček) - 8. G. Smith (Hanzal). Střely na branku: 30:28. Diváci: 19.477. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere (Philadelphia), 2. G. Smith (Dallas), 3. Couturier (Philadelphia).

Calgary - Nashville 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky: 32. Johansen, 40. Fiala. Střely na branku: 32:28. Diváci: 18.618. Hvězdy zápasu: 1. Rinne (Nashville), 2. M. Smith (Calgary), 3. Fiala (Nashville).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 32 24 2 6 123:80 50 2. Toronto 34 20 1 13 109:97 41 3. Boston 30 15 5 10 86:85 35 4. Montreal 33 14 4 15 87:103 32 5. Detroit 32 12 7 13 86:103 31 6. Ottawa 31 11 7 13 85:103 29 7. Florida 32 12 5 15 93:110 29 8. Buffalo 33 8 7 18 72:111 23

Metropolitní divize:

1. Washington 34 21 1 12 108:98 43 2. New Jersey 32 18 5 9 100:96 41 3. Columbus 33 20 1 12 95:86 41 4. NY Rangers 33 18 3 12 108:96 39 5. NY Islanders 33 18 3 12 118:114 39 6. Pittsburgh 34 17 3 14 99:108 37 7. Philadelphia 32 14 7 11 91:90 35 8. Carolina 32 14 7 11 90:98 35

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 32 21 4 7 108:85 46 2. St. Louis 34 22 2 10 107:84 46 3. Winnipeg 33 18 5 10 108:94 41 4. Dallas 34 18 2 14 99:99 38 5. Chicago 32 16 5 11 98:85 37 6. Minnesota 32 17 3 12 93:91 37 7. Colorado 32 15 2 15 101:107 32

Pacifická divize:

1. Los Angeles 34 20 4 10 103:81 44 2. Vegas 31 20 2 9 107:95 42 3. San Jose 31 17 4 10 85:75 38 4. Anaheim 33 14 8 11 88:95 36 5. Calgary 33 16 3 14 91:101 35 6. Vancouver 33 15 4 14 87:100 34 7. Edmonton 33 14 2 17 96:107 30 8. Arizona 35 7 5 23 78:122 19