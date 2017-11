New York - Nejproduktivnější český hokejista NHL Jakub Voráček rozšířil své bodové konto o další dvě asistence, kterými ale nezabránil prohře Philadelphie 4:5 v prodloužení s New Yorkem Islanders. Stejným výsledkem porazilo Vegas doma San Jose, za které jednou skóroval Tomáš Hertl.

Philadelphia vstřelila všechny branky ve druhé třetině, v níž otočila stav z 0:1 na 4:2. Poslední dvě branky týmu připravil Voráček. Nejdříve se po přihrávce kladenského odchovance prosadil z mezikruží Shayne Gostisbehere. Při další gólové akci dojel Voráček jako první nahozený kotouč, který za brankou nezpracoval gólman Thomas Greiss, a poslal ho Seanu Couturierovi. Ten zvýšil střelou do prázdné branky.

Voráček bodoval popáté v řadě a na kontě má 29 bodů (7+22), což ho řadí na šesté místo v produktivitě soutěže. Po jeho faulu ale Islanders využili přesilovku a zahájili obrat, který završil v čase 62:44 Nick Leddy. Český útočník se po utkání zlobil na verdikt rozhodčích, protože se původně zdálo, že ho předtím hákoval John Tavares. "Zahákoval jsem ho za hokejku a ne za rukavice. Alespoň myslím. Jemu to prošlo, mně ne. Poslední dobou nevím, co se trestá a co ne," postěžoval si Voráček.

Philadelphia přišla o dvoubrankové vedení potřetí v posledních pěti zápasech a připsala si sedmou prohru za sebou. "Musíme si více věřit, hlavně ve třetí třetině. Musíme věřit tomu, co děláme a že jsme dobrým týmem, který utkání dotáhne do vítězného konce," podotkl kapitán Flyers Claude Giroux.

Hertl po přihrávce Joonase Donskoie snížil v závěru první třetiny z prostoru před brankou na 1:2. Vegas, za které podruhé za sebou nenastoupil Tomáš Nosek, odpovědělo v úvodu prostřední části dvěma zásahy Williama Karlssona a odskočilo na 4:1. San Jose v rozmezí 29. až 40. minuty ztrátu smazalo, ale rozhodující slovo měl v prodloužení domácí útočník Jonathan Marchessault.

Bohatý páteční program, do kterého zasáhlo 28 týmů, odstartoval Boston a i díky výkonům českých hráčů zvítězil 4:3 nad Pittsburghem. David Krejčí, vyhlášený třetí hvězdou utkání, si připsal gól a přihrávku, David Pastrňák vstřelil vítězný gól.

Krejčí otevřel v sedmé minutě skóre, když si najel na přihrávku Jakea DeBruska a z pravého kruhu trefil poloodkrytou branku. Rodák ze Šternberku v polovině utkání nechtěně asistoval u gólu na 3:1. Českému útočníkovi nesedla střela od modré, ale puk si našel Matta Grzelcyka, který dal první gól v NHL. Hosté však ještě v prostřední části vyrovnali.

"Před třetí třetinou jsme si říkali, že musíme lépe bránit střední pásmo a nedávat jim moc prostoru, aby nabrali rychlost. Mají nebezpečné hráče, kteří by toho dokázali využít," uvedl Krejčí. "Věděli jsme, že musíme také lépe kontrolovat puk, rychleji si ho přihrávat. Myslím si, že nám záměr vyšel," dodal.

O čtvrté výhře Bostonu v řadě rozhodl Pastrňák, který proměnil v 46. minutě sólový únik. "V závěru druhé třetiny jsme trochu zaspali, ale o přestávce jsme se dali dohromady. Hráli jsme správným způsobem a v takových případech se k vám přikloní i štěstí na odrazy puků jako dnes k nám. Ale zasloužili jsme si to," řekl s 11 zásahy nejlepší český střelec, který skóroval po pětizápasovém půstu. "Vím, že jsem v produktivitě zpomalil, ale nezabýval jsem se tím. Věděl jsem, že šance i góly zase přijdou," dodal Pastrňák.

Lukáš Sedlák se vrátil v předchozím utkání po měsíci do sestavy Columbusu, z níž vypadl kvůli zranění kotníku. Čtyřiadvacetiletý útočník přidal v desátém startu sezony ke dvěma gólům z minulých zápasů první asistenci, po které zpečetil Tyler Motte v poslední minutě výhru Blue Jackets 5:2 nad Ottawou. Sedlák navíc v utkání zaznamenal tři kladné body za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách.

Ve stejné statistice naopak propadl Michael Frolík. Český univerzál sice přímo nezavinil žádný gól, ale připsal si čtyři záporné body a s Calgary podlehl na ledě Dallasu 4:6. Kanadský klub přitom ještě osm minut před koncem vedl 4:3, ale domácí zápas otočili hlavně zásluhou Tylera Seguina, který dvěma góly v závěru zkompletoval osmý hattrick v soutěži. V dresu poražených Jaromír Jágr nebodoval.

NHL:

Boston - Pittsburgh 4:3 (2:0, 1:3, 1:0)

Branky: 7. Krejčí, 11. Kuraly, 31. Grzelcyk (Krejčí), 46. Pastrňák - 22. Guentzel, 35. Kessel, 38. Crosby. Střely na branku: 33:20. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk (Boston), 2. Crosby (Pittsburgh), 3. Krejčí (Boston).

Philadelphia - NY Islanders 4:5 v prodl. (0:1, 4:1, 0:2 - 0:1)

Branky: 24. Giroux, 27. Simmonds, 33. Gostisbehere (Voráček), 33. Couturier (Voráček) - 20. Barzal, 28. Clutterbuck, 45. Eberle, 53. Ladd, 63. Leddy. Střely na branku: 30:37. Diváci: 19.643. Hvězdy zápasu: 1. Eberle (NY Islanders), 2. Giroux (Philadelphia), 3. Barzal (NY Islanders).

Minnesota - Colorado 3:2 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 2. Zucker, 26. Niederreiter, rozhodující sam. nájezd Coyle - 11. Compher, 16. Comeau. Střely na branku: 27:30. Diváci: 19.084. Hvězdy zápasu: 1. Stalock, 2. Coyle, 3. Niederreiter (všichni Minnesota).

Anaheim - Winnipeg 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 26. Beauchemin - 1. a 5. Ehlers, 33. Little, 59. Connor. Střely na branku: 31:36. Diváci: 16.035. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers (Winnipeg), 2. Cogliano (Anaheim), 3. Little (Winnipeg).

Washington - Tampa Bay 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky: 19. Ovečkin, 35. Smith-Pelly, 58. Beagle - 2. Namestnikov. Střely na branku: 38:26. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Grubauer (Washington), 2. Vasilevskij (Tampa Bay), 3. Beagle (Washington).

Vegas - San Jose 5:4 v prodl. (2:1, 2:3, 0:0 - 1:0)

Branky: 21. a 27. W. Karlsson, 3. Theodore, 12. Neal, 62. Marchessault - 18. Hertl, 29. Burns, 36. Tierney, 40. Boedker. Střely na branku: 33:26. Diváci: 18.094. Hvězdy zápasu: 1. W. Karlsson, 2. Theodore, 3. Marchessault (všichni Vegas).

Buffalo - Edmonton 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky: 35. Josefson, 41. Eichel, 60. Okposo - 60. Auvitu. Střely na branku: 31:30. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Josefson, 3. Okposo (všichni Buffalo).

New Jersey - Vancouver 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Branky: 23. T. Hall, 31. B. Boyle, 36. Severson - 26. D. Sedin, 51. Horvat. Střely na branku: 26:25. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. B. Boyle, 2. T. Hall, 3. Hischier (všichni New Jersey).

NY Rangers - Detroit 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 51. Kreider, 61. Zuccarello - 45. Tatar. Střely na branku: 31:41. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. H. Lundqvist (NY Rangers), 2. Howard (Detroit), 3. Zuccarello (NY Rangers).

Columbus - Ottawa 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 12. a 51. Atkinson, 28. Nutivaara, 54. N. Foligno, 60. Motte (Sedlák) - 11. Pyatt, 29. Hoffman. Střely na branku: 32:26. Diváci: 17.084. Hvězdy zápasu: 1. Atkinson, 2. J. Anderson, 3. Nutivaara (všichni Columbus).

Carolina - Toronto 4:5 (0:0, 1:4, 3:1)

Branky: 34. D. Ryan, 44. Jordan Staal, 54. E. Lindholm, 56. Hanifin - 21. Hyman, 28. Leivo, 32. Hainsey, 39. J. van Riemsdyk, 46. Marleau. Střely na branku: 47:25. Diváci: 15.241. Hvězdy zápasu: 1. J. van Riemsdyk (Toronto), 2. Skinner (Carolina), 3. Andersen (Toronto).

St. Louis - Nashville 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 3. R. Johansen, 60. A. Watson. Střely na branku: 34:28. Diváci: 19.033. Hvězdy zápasu: 1. Rinne (Nashville), 2. C. Hutton (St. Louis), 3. Johansen (Nashville).

Dallas - Calgary 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)

Branky: 25., 55. a 59. Seguin, 19. A. Roussel, 39. A. Radulov, 53. G. Smith - 38. a 47. Monahan, 21. Ferland, 23. J. Gaudreau. Střely na branku: 41:38. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Seguin (Dallas), 2. J. Gaudreau, 3. Monahan (oba Calgary).

Arizona - Los Angeles 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 11. Ekman-Larsson, 38. Perlini, 63. Fischer - 23. Kopitar, 43. Lewis. Střely na branku: 33:25. Diváci: 12.285. Hvězdy zápasu: 1. Fischer, 2. Perlini, 3. Ekman-Larsson (všichni Arizona).