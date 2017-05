Paříž - Kapitán hokejové reprezentace Jakub Voráček dnes na mistrovství světa v Paříži bez omezení absolvoval trénink. Zda nastoupí ve čtvrtek proti Norsku, se rozhodne v den zápasu. Hvězda Philadelphie po tréninku s novináři nemluvila. Asistent trenéra Jaroslav Špaček uvedl, že bude záležet na hráčových pocitech.

Voráček odstoupil z pondělního utkání s Finskem po nárazu do mantinelu. Úterní vyšetření v nemocnici ale neprokázala, že by sedmadvacetiletý útočník měl otřes mozku. "Hned po tréninku je těžké říct, jak se cítí. Šel do plného zatížení, což je dobře. Odpověď na otázku, zda bude schopen hrát, budeme znát spíše dnes večer nebo ve čtvrtek ráno," řekl Špaček novinářům.

Vedení národního týmu nejspíš na nejproduktivnějšího českého hráče na turnaji nebude tlačit, aby hrál. "Musíme to nechat na něm a na doktorovi. Prošel prohlídkou, vše vypadá dobře, ale nikdo mu do hlavy nevidí. Uvidíme, jak se bude sám cítit. Až po zatížení se opravdu ukáže, jak na tom tělo je," zdůraznil Špaček.

Výhodou je, že reprezentace měla v úterý a dnes na MS volno. Voráček tak má čas na to, aby se vyrovnal s následky faulu útočníka Oskara Osaly. "Na soupisce máme třináct útočníků. I kdyby měl dostat volno, tak to není problém. Turnaj je dlouhý a hlavní zápasy teprve přijdou," uvedl Špaček.