Právě zveřejněno

Hokejista Anaheimu Ducks right wing Ondřej Kaše (vlevo) překonává brankáře Ottawy Senators Craiga Andersona. Marně se mu v tom snaží zabránit obránce Cody Ceci. ČTK/AP/Alex Gallardo

New York - Nejproduktivnější český hráč v NHL Jakub Voráček pomohl asistencí k vítězství hokejistů Philadelphie 4:2 na ledě Edmontonu. Flyers uspěli podruhé za sebou po sérii deseti porážek. Calgary podlehlo Torontu 1:2 po samostatných nájezdech a prohrálo potřetí v řadě. Jaromír Jágr kvůli zranění v dolní části těla nehrál. Po více než měsíci skóroval Ondřej Kaše a šestým gólem v sezoně se podílel na výhře Anaheimu 3:0 nad Ottawou.

Alexandr Ovečkin prožil druhý čtyřbodový zápas v sezoně. Gólem a třemi asistencemi přispěl k vítězství 6:2 nad Chicagem, které prohrálo popáté v řadě. Obránce Blackhawks Jan Rutta si do statistiky plus/minus připsal dva záporné body.

Philadelphia se zhruba týden musí obejít bez gólmana Michala Neuvirtha, který je zraněný. V Edmontonu prohrávala od 24. minuty brankou Leona Draisaitla, ale Jordan Weal a Dale Weise skóre otočili. U obou tref asistoval kapitán Claude Giroux.

Voráček bodoval v 45. minutě, když ve středním pásmu přihrál na modrou čáru najíždějícímu Michaelu Rafflovi, který samostatný únik proměnil. Kladenský rodák má po 28 zápasech 34 bodů za sedm branek a 27 nahrávek a je devátý v kanadském bodování.

Branka rakouského útočníka se nakonec ukázala jako vítězná. Oilers se povedlo zásluhou Ryana Nugenta-Hopkinse pouze snížit. Dva body pro Philadelphii zpečetil gólem při power play Edmontonu Wayne Simmonds.

Jágr nenastoupil podle trenéra Calgary Glena Gulutzana kvůli stejnému zranění, jež ho ze hry vyřadilo i 28. listopadu v domácím duelu proti Torontu. Na středečním vítězství Maple Leafs se 47 zákroky podílel brankář Frederik Andersen a stal se první hvězdou večera. V brance Calgary dostal přednost Mike Smith před Davidem Rittichem. O bodu navíc pro Toronto rozhodl v nájezdech William Nylander.

Kaše se prosadil v 32. minutě, kdy se s pukem vydal od mantinelu zpoza brankové čáry, obehrál ležícího obránce Codyho Ceciho a bekhendem zavěsil puk pod horní tyč. "Nejdřív jsem se snažil přihrát Vermymu (Antonie Vermette), ale nešlo to. Tak jsem zkusil něco udělat sám a spadlo to tam," řekl Kaše. "Každý říkal, že to byl pěkný gól," dodal.

Český útočník čekal na gól více než měsíc především kvůli zranění, které ho v listopadu vyřadilo ze hry na deset utkání. O zbylé dvě trefy Anaheimu se postaral centr Adam Henrique. Ducks zvítězili po třech porážkách. Ottawa neuspěla podeváté z posledních deseti duelů a už 138:22 minut nedokázala vstřelit branku.





Ovečkin si 21. trefou upevnil pozici nejlepšího střelce soutěže. Na třetí výhře Washingtonu za sebou se výrazně podíleli i jeho parťáci z útoku Tom Wilson (2+2) a Nicklas Bäckström (1+2). Jakub Vrána nebodoval.

"Myslím si, že se naše řada cítí výborně. Odehrajeme spoustu minut, takže si to užíváme. Zvlášť když uspějete proti silnému soupeři po těžkém zápase, tak je to neuvěřitelný pocit," řekl Ovečkin.

NHL:

Toronto - Calgary 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 39. Rielly, rozhodující sam. nájezd W. Nylander - 11. Giordano. Střely na branku: 29:48. Diváci: 19.217. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. W. Nylander (oba Toronto), 3. M. Smith (Calgary).

Anaheim - Ottawa 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 24. a 59. Henrique, 32. O. Kaše. Střely na branku: 22:28. Diváci: 15.890. Hvězdy zápasu: 1. R. Miller, 2. Henrique, 3. Fowler (všichni Anaheim).

Edmonton - Philadelphia 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Branky: 24. Draisaitl, 54. Nugent-Hopkins - 29. Weal, 35. Weise, 45. M. Raffl (Voráček), 60. Simmonds. Střely na branku: 26:33. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Giroux (Philadelphia), 2. Nurse (Edmonton), 3. Provorov (Philadelphia).

Washington - Chicago 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)

Branky: 15. a 58. T. Wilson, 12. Bäckström, 16. Ovečkin, 39. Connolly, 51. Kuzněcov - 18. Bouma, 57. J. Toews. Střely na branku: 25:39. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. T. Wilson, 2. Ovečkin, 3. Bäckström (všichni Washington).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 27 19 2 6 101:69 40 2. Toronto 29 18 1 10 101:85 37 3. Montreal 29 13 3 13 81:90 29 4. Boston 25 12 4 9 69:73 28 5. Detroit 28 11 5 12 79:91 27 6. Florida 27 10 4 13 79:93 24 7. Ottawa 26 9 6 11 74:89 24 8. Buffalo 28 7 4 17 60:96 18

Metropolitní divize:

1. New Jersey 27 16 4 7 84:81 36 2. Columbus 28 17 1 10 80:70 35 3. Washington 29 17 1 11 90:86 35 4. NY Islanders 27 16 2 9 101:92 34 5. Pittsburgh 29 15 3 11 86:95 33 6. NY Rangers 27 15 2 10 91:81 32 7. Philadelphia 28 10 7 11 79:85 27 8. Carolina 26 11 5 10 72:80 27

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 28 18 3 7 92:80 39 2. Winnipeg 28 17 4 7 95:76 38 3. St. Louis 28 18 2 8 92:75 38 4. Dallas 28 16 1 11 86:81 33 5. Chicago 28 12 5 11 84:79 29 6. Minnesota 27 13 3 11 80:82 29 7. Colorado 26 12 2 12 81:86 26

Pacifická divize:

1. Los Angeles 29 18 3 8 90:63 39 2. Vegas 27 17 1 9 94:85 35 3. Vancouver 28 14 4 10 78:77 32 4. San Jose 26 14 2 10 66:61 30 5. Anaheim 29 12 6 11 78:86 30 6. Calgary 28 14 2 12 81:90 30 7. Edmonton 28 11 2 15 80:96 24 8. Arizona 30 7 5 18 73:104 19