Zauchensee (Rakousko) - Čtyřnásobná vítězka Světového poháru v alpském lyžování Lindsey Vonnová má za sebou nejtěžší návrat na sjezdovky v kariéře. Po listopadové operaci zlomené ruky totiž nemohla hýbat prsty, protože měla vážně poškozené nervy.

Vonnová nezávodí od loňského února. Při tréninku na návrat po zlomenině nohy a vleklých problémech s kolenem si na podzim zlomila pravou pažní kost a musela na operaci. "Když jsem se probrala po operaci, nemohla jsem vůbec hýbat rukou," uvedla ve videu na sociální síti facebook.

V něm je mimo jiné vidět, jak se během zhruba 300 hodinové rehabilitace učila ovládat prsty, zvedat sklenice vody, jíst lžičkou nebo psát. "Pořád mám problémy s tak obyčejnými věcmi jako je nasazování rukavic nebo česání, ale už se při většině činností cítím v pohodě," uvedla Vonnová.

"Byl to nejnáročnější návrat v kariéře, ale naštěstí to zabralo méně času než při předchozích zraněních kolen," přidala lyžařka, která se měla do Světového poháru vrátit dnešním tréninkem na sjezd v Altenmarktu-Zauchensee, ten byl ale kvůli nočnímu sněžení zrušen.