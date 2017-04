Biel, Marrákeš - Senzační pouť sedmnáctileté české tenistky Markéty Vondroušové v Bielu nezastavila ani Barbora Strýcová. Bývalá juniorská světová jednička v dnešním semifinále zdolala nejvýše nasazenou hráčku turnaje 7:6, 6:2 a zahraje si o první titul na WTA Tour v kariéře. Jiří Veselý si o titul na antukovém turnaji v Marrákeši nezahraje, stejně jako loni v semifinále nestačil na Chorvata Bornu Čoriče.

Soupeřkou 233. tenistky žebříčku Vondroušové v nedělním finále bude nenasazená Estonka Anett Kontaveitová, jež v semifinále porazila 6:4, 4:6, 7:5 Bělorusku Aliaksandru Sasnovičovou.

Velká česká tenisová naděje Vondroušová dnes v Bielu v součtu s kvalifikací vyhrála sedmý zápas za sebou, před Strýcovou vyřadila jinou krajanku Kristýnu Plíškovou. Už postup do čtvrtfinále byl pro sokolovskou rodačku nejlepším výsledkem v kariéře.

Postupem do finále korunovala Vondroušová životní týden, v němž se také dočkala premiérové pozvánky do českého fedcupového týmu pro semifinále v USA. Ve světovém žebříčku by se měla i v případě nedělní porážky posunout zhruba o sto míst ke 140. pozici.

Dnešní české semifinále v Bielu měla přitom mnohem lépe rozehrané o čtrnáct let starší Strýcová, jež vedla 5:2. Měla dokonce setbol, ale první sadu v hlavní soutěži Vondroušové vzít nedokázala. Mladá Češka srovnala a dovedla zápas do tie-breaku, který vyhrála 7:3.

V druhé sadě se dostala do vedení 5:2 Vondroušová a počínala si mnohem lépe než v podobné situaci Strýcová. Při podání zkušenější soupeřky Vondroušová získala tvrdým úderem na čáru první mečbol, který následně proměnila poté, co turnajová jednička napálila míč do sítě.

Čorič znovu nepustil Veselého do finále v Marrákeši

Třiadvacetiletý Veselý podlehl o tři roky mladšímu soupeři 4:6, 4:6. Ani na třetí pokus Veselý neuhrál proti Čoričovi ani set.

Před rokem na marocké antuce příbramský rodák podlehl chorvatskému mladíkovi dvakrát v tie-breaku, dnes za hodinu a 22 minut dvakrát 4:6. Zatímco Veselý měl v zápase jen dva brejkboly a nevyužil je, sám přišel o podání dvakrát: jednou v každém setu a vždy v pátém gamu. Ztrátu už nedohnal.

Porážku se 53. hráč žebříčku snažil ještě odvrátit za stavu 3:5, když při vlastním podání odvrátil dva mečboly. Při třetím o game později už Veselého bekhend skončil v autu.

Čorič si v neděli zahraje o první titul v kariéře, Veselý už jeden má z Aucklandu z předloňské sezony. Finále na okruhu ATP si zahrál ještě před dvěma lety v Bukurešti.

Turnaj mužů v Marrákeši

(antuka, dotace 540.310 eur):

Dvouhra - semifinále:

Čorič (Chorv.) - Veselý (ČR) 6:4, 6:4, Kohlschreiber (3-Něm.) - Paire (6-Fr.) 6:2, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Inglot, Pavič (Brit./Chorv.) - Granollers, M. López (2-Šp.) 6:4, 2:6, 11:9.

Turnaj žen v Bielu

(tvrdý povrch, 250.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Vondroušová (ČR) - Strýcová (1-ČR) 7:6 (7:3), 6:2. Kontaveitová (Est.) - Sasnovičová (Běl.) 6:4, 4:6, 7:5.

Čtyřhra - semifinále:

Hsieh Su-Wei, Niculescuová (2-Tchaj-wan/Rum.) - Kristýna Plíšková, Golubicová (ČR/Švýc.) 6:2, 6:4.