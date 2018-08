Gstaad (Švýcarsko) - Česká tenistka Markéta Vondroušová si na turnaji v Gstaadu o druhý titul v kariéře nezahraje. V dnešním semifinále neudržela po prvním setu vedení a s Mandy Minellaovou z Lucemburska prohrála 6:4 a dvakrát 2:6.

Devatenáctiletá Vondroušová, která soupeřce podlehla za hodinu a 38 minut, zaznamenala druhý nejlepší výsledek v kariéře a měla by se vrátit do první stovky pořadí WTA. Na elitním okruhu zatím došla do semifinále jen loni na jiném švýcarském turnaji v Bielu, kde nakonec získala titul.

Dvaatřicetiletá Minellaová, jež vloni v říjnu přivedla na svět dceru Emmu Linu a propadla se do třetí stovky žebříku, si zahraje první finále po porodu. Usilovat bude o premiérový titul na okruhu WTA. Finále si zahraje proti Francouzce Alizé Cornetové, která ve druhém dnešním duelu vyřadila Kanaďanku Eugenii Bouchardovou.

Tenisový turnaj žen v Gstaadu (antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Minellaová (Luc.) - Vondroušová (ČR) 4:6, 6:2, 6:2, Cornetová (1-Fr.) - Bouchardová (Kan.) 7:6 (7:5), 1:0 skreč.