New York - Bez očekávání po problémech se zády nastupovala tenistka Markéta Vondroušová na US Open. V prvním kole přesto česká kometa sezony trápila favorizovanou Rusku Světlanu Kuzněcovovou. Proti osmé nasazené si dokonce vypracovala tři mečboly, ale prohrála 6:4, 4:6 a 6:7.

"Největší šance byla, když trefila z druhého servisu lajnu," řekla Vondroušová, když měla vybrat, který z mečbolů byl nejblíže proměnění. "Hrály se ale hrozně dlouhý výměny. Neudělala jsem nic úplně špatně, jen ten bekhend při třetím mečbolu, ale ty dva byly strašně dlouhý a nemohla jsem to z toho zabít," doplnila česká hráčka.

Mečboly měla za stavu 5:4 ve třetím setu. "Říkala jsem si, ať co nejdřív zkazí. Ona ale nejdůležitější míče zahrála dobře. Je vidět, že kvůli tomu je fakt dobrá. Když potřebuje, tak si to udrží. V tom je hodně silná," řekla Vondroušová.

Letošní překvapivá vítězka turnaje WTA z Bielu přijela do New Yorku po problémech se zády, které ji sužovaly od turnaje ITF v Praze koncem července. "Bolí to dole nad zadkem a neví se proč," popsala. V srpnu proto prakticky netrénovala a vynechala turnaje WTA v Torontu a posléze kvalifikaci v New Havenu.

"Šla jsem na kurt s tím, že nemám co ztratit a nechci dostat velký výprask," uvedla levou rukou hrající Vondroušová. Injekce nezbíraly a pomohly až prášky proto bolesti. "Je to lepší, ale není to stoprocentní. Ani jsem nemohla dělat kondici, takže jsem věděla, že ke konci zápasu to bude špatné. Ale byla jsem docela překvapená, jak jsem výměny takhle dlouho vydržela," řekla hráčka I. ČLTK Praha.

V koncovce vyrovnaného boje ji netrápila zatejpovaná záda, větší problém měla kvůli křečím. "Tak od stavu 4:4 jsem měla křeče při dopadech na nohy, pak do ruky a i do střehna, šlo mi to do celého těla," popsala.

Prohru v šatně tradičně obrečela, sestra s maminkou ji utěšovaly. Na druhou stranu si uvědomuje, že s Kuzněcovovou přes zdravotní omezení odehrála vyrovnaný duel. "Držela jsem s ní krok. Vím, že můžu hrát úplně s kýmkoli," odnesla si z utkání.

Osmnáctiletá Vondroušová už letos odehrála sedmdesát zápasů. Možná také proto měla problém se zády. Ve zbytku sezony už zvolní a odehraje už jen tři turnaje, nastoupí v Taškentu, Linci a Lucemburku. Vynechá tak asijskou šňůru. "Už by toho bylo moc, je to hrozně po sobě a bylo by zbytečné lítat do Asie," řekla.