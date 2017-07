Praha - Tenistka Markéta Vondroušová bude hlavní hvězdou turnaje ITF na pražské Štvanici. Hráčka pořádajícího klubu I. ČLTK Praha potvrdila účast na letošním ročníku Advantage Cars Prague Open by Zenova, který se koná 24. až 30. července. V rámci challengeru ATP se na Štvanici objeví Adam Pavlásek.

"Fanoušci se určitě mají na co těšit. Markéta (Vondroušová) je v každém případě tahákem. Sledovat ji na kurtu je radost. Jsme moc rádi, že se u nás rozhodla startovat," uvedl ředitel turnaje žen Tomáš Petera v tiskové zprávě.

Levou rukou hrající Vondroušová letos vyhrála turnaj WTA Tour v Bielu, na okruhu ITF triumfovala třikrát a má bilanci 54 vyhraných zápasů a osm porážek. "Turnaje na Štvanici už se nemohu dočkat. Možnost zahrát si před rodinou a kamarády nemám každý den," řekla 77. hráčka světa. "Budu chtít ze sebe vymáčknout to nejlepší. Uvidíme, na co to bude stačit," dodala sokolovská rodačka.

V mužském challengeru bude chtít vylepšit zatím nepříliš povedenou letošní sezonu Pavlásek (136. ATP), který se na Štvanici objeví po dvou letech. "Adam potvrdil účast, za což jsem moc rád. Dle žebříčku třetí nejlepší český singlista je pro fanoušky lákadlem," podotkl ředitel mužského turnaje Vladislav Šavrda.

Na antukových dvorcích u Negrelliho viaduktu se podnik kategorie ITF žen hraje s dotací 80 tisíc dolarů a mužský challenger s dotací 43 tisíc eur.