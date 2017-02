Chomutov - Hokejisté Chomutova zdolali ve 47. kole extraligy Třinec 2:1 po samostatných nájezdech a vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů. Piráti vedli od konce první třetiny díky brance Michala Vondrky a za Oceláře vyrovnal ve 44. minutě kanadský útočník Tyler Redenbach. Zápas rozuzlil v rozstřelu svou druhou trefou v utkání Vondrka.

Úvod utkání moc šancí nepřinesl, více střeleckých pokusů pokryl domácí Laco, který držel čisté konto. Před polovinou první třetiny si Třinečtí zahráli početní výhodu, která skončila téměř bez ohrožení branky.

Na druhé straně předvedl ve 13. minutě pěknou individuální akci Lauko, který ale trefil boční síť Hrubcovy branky. Než šli hosté do čtyř, vyslal nepříjemnou střelu Petružálek, kterou pokryl Laco. Piráti se radovali 15 vteřin před koncem prvního dějství v přesilovce. Po Ruttově dělovce od modré čáry dorazil puk do poloprázdné brány Vondrka a postaral se o jubilejní 2000. extraligový gól Pirátů.

Na začátku druhého dějství Marosz v situaci dva na jednoho posunul puk na Draveckého, který tváří v tvář nepřekonal chomutovskou jedničku. Od 27. minuty měli domácí možnost zkrácené přesilové hry pět na tři, kterou však během 38 vteřin nevyužili. Téměř v polovině duelu Račuk projel pásmo, uvolnil Kudělku, jenž ale netrefil poloodkrytou branku.

V další početní výhodě měl možnost Račuk, ale před brankou neuspěl. V posledních vteřinách prostřední dvacetiminutovky ujeli ve vlastním oslabení dva na jednoho Poletín s Vondrkou, jenž ale z první netrefil branku.

Ve třetího dějství se Třinec ubránil při Petružálkově trestu a pak vyrovnal. Za Laca dotlačil puk Redenbach a sudí branku po poradě s videorozhodčím uznali. Při následné početní výhodě měli domácí velký tlak, ale Hrubce neprostřelili. Velkou šanci měl Vondrka. Když nevyužil přesilovku ani Třinec, zápas dospěl do prodloužení.

V nastavení měl velkou šanci Huml, jenž ale v úniku tísněn neuspěl. Další příležitost domácích nezužitkoval v přečíslení dvou na jednoho Růžička. V poslední vteřinách si Třinec vytvořil tlak, ale také neuspěl. V nájezdech se prosadil jako jediný Vondrka a rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Šťastný (Chomutov): "Připravili jsme se na kvalitního a silného soupeře, což Třinec jednoznačně potvrdil. Začátek utkání jsme neměli dobrý, neměli jsme pohyb a po deseti minutách jsme nabádali hráče, aby více bruslili a napadali. Z pohybu jsme si vytvořili šance, z kterých pramenila vyloučení. Přesilovku jsme okamžitě využili a šli do vedení. Věděli jsme, že to bude ještě těžké. Ve druhé části jsme měli ještě několik šancí, kterými jsme měli odskočit, což se nám bohužel nepodařilo. Ve třetí třetině přišel trest, zaspali jsme v obranném pásmu, dvakrát ztratili kotouč a soupeř to potrestal. Od té doby bylo jasné, že to bylo o jedné chybě. Nájezdy jsou loterie. Chci poděkovat všem klukům a rozdílovému hráči Jánku Lacovi."

René Mucha (Třinec): "Po zápase jsme tým pochválili, protože jsme předvedli dobrý výkon. Dobře jsme do utkání vstoupili a byli aktivnější. I když to tak na střely nevypadá, tak jsme měli ze hry více. Měli jsme hodně šancí, dařilo se nám napadání a pak jsme v závěru dostali gól. V dalším průběhu jsme se tlačili do brány, z čehož pramenil vyrovnávací gól. Uprostřed utkání jsme udělali velký kus práce, když jsme ubránili dvounásobné oslabení. V prodloužení měly oba celky po jedné šanci, kterou nevyužily. V dovednostní disciplíně byli úspěšnější domácí."

Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 20. Vondrka (Rutta, Huml), rozhodující sam. nájezd Vondrka - 44. Redenbach (J. Petružálek, Klimenta). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), R. Svoboda - Jelínek, J. Svoboda. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 4738.

Chomutov: J. Laco - Rutta, Kudělka, Valach, Dlapa, J. Mrázek, Skinner, L. Chalupa, R. Havel - Vondrka, Huml, Tomica - Račuk, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Kämpf, Poletín - Hlava, D. Kaše, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Třinec: Hrubec - Roth, L. Galvas, Hrabal, Jank, M. Doudera, Linhart - Netík, Kreps, Rákos - Irgl, Kane, Adamský - J. Petružálek, Redenbach, Klimenta - Hrňa, Marosz, Dravecký. Trenéři: Kýhos a Mucha.