Chomutov - Srdce bojovníka a správného lídra ukázal v dnešním třetím semifinále play off proti Liberci chomutovský kapitán Michal Vondrka. Za bezbrankového stavu předvedl ve zdánlivě bezvýchodné situaci skvělý obranný zákrok, po chvilce naopak potvrdil své ofenzivní kvality a z úniku na Jána Lašáka nezadržitelně skóroval, čímž se postaral o vítěznou trefu zápasu.

"Přelévalo se to tam při naší přesilovce, oni ujeli dva na nikoho, dávali si nahrávku a já tam nějak skočil. Zaplaťpánbůh jsem to zblokoval," popsal Vondrka novinářům.

"Při následném gólu kluci z lajny před námi trochu blbě vystřídali, Liberečtí si dali nějakou špatnou nahrávku, někdo to tečoval, vylétlo to do vzduchu a já jel najednou sám na bránu. Takže platilo, že něco zlé je i pro něco dobré," dodal Vondrka.

Při gólu ujel s Ivanem Humlem, který ho však nechal zakončit samostatně a jen mu kryl záda. "Věděl jsem, že je za mnou. Dýchal mi na záda a já si jen říkal, že mu musím ujet," řekl s úsměvem.

"Viděl jsem pak, že Jánko (Lašák) je vyjetý a chtěl jsem právě tohle udělat. Věřil jsem si na tohle zakončení. Vůbec jsem nepočítal s tím, že bych to Ivánkovi ještě nahrával. Nahraju mu jinak rád, ale tyto akce ve dvou jen na gólmana jsou všelijaké, když se to začne překombinovávat. Nejlepší je proto zakončit je sám," prohlásil Vondrka.

Pochvaly se však za své skvělé chvíle nedočkal. "Trochu mě tam poklepali, ale žádné superlativy nepřišly," pousmál se Vondrka. "Byl jsem ale strašně rád, že jsem tu jejich souhru vypíchl, protože jsem tam byl na přesilovce v roli obránce a musel jsem se vrátit. A dostat ve vlastní početní výhodě gól na 0:1, tak by to bylo hrozně těžký," řekl.

Piráti po celé utkání velmi trpělivě čekali na soupeřovy chyby. "Chtěli jsme tohle hrát. A já jsem strašně rád, že jsme navázali na tu poslední třetinu druhého zápasu v Liberci, kdy jsme hráli něco podobného a dotáhli se na stav 3:3. Jinak se s nimi ani hrát nedá. Musíme je donutit k chybám a ty využít. Dnes jsme v nich byli poměrně produktivní. Navíc Jánko Laco v bráně je jak zeď. Nechci to zakřiknout, ale chytá opravdu fantasticky," podotkl uznale Vondrka.

Přestože Chomutov už jednou během letošních vyřazovacích bojů balancoval nad propastí, když prohrával v předkole s Mladou Boleslaví 0:2 na zápasy a nakonec otočil na postupových 3:2, stav 0:3 s úřadujícím šampionem už by znamenal takřka beznaděj. "Říkali jsme si, že by bylo dobré vyhrát. Kdybychom prohrávali 0:3, bylo by to blbý. Ve středu musíme s touto hrou pokračovat," nabádal Vondrka.

Huml: Měl jsem víc šancí v oslabení než dosud za celou sezonu

Chomutovští hokejisté si ve třetím semifinále extraligy s Libercem paradoxně vytvářeli šance především v oslabení. Dvě z nich měl útočník Ivan Huml, jenž nejprve nastřelil tyč a poté dal druhý gól Pirátů po přihrávce Marka Tomici.

"Měl jsem dvě šance v oslabení za jeden zápas. Nepamatuji si, že bych měl doteď dvě v oslabení dohromady za celou sezonu," usmál se v rozhovoru s novináři Huml.

V první šanci se Michal Vondrka spolu s Humlem dostali v 16. minutě během vlastního oslabení do úniku dva na jednoho. Chomutovský kapitán našel "žabičkou" Humla, jenž trefil ranou bez přípravy tyč, která zachránila už překonaného Jána Lašáka. "Tyčky jsem litoval, protože proti Liberci si moc vyložených šancí nevytvoříme, možná jich bude pět nebo šest," řekl.

"Měl jsem pocit, že tam je hodně volného prostoru. Mrzí mě, že jsem to cpal až na tyčku, protože mi Michal dobře nahrál a měl jsem prostor i čas. Trefil jsem vnitřní tyč, což je i o štěstí," popsal Huml. "Nijak jsem se z toho ale nehroutil, protože takových šancí už jsem v životě promarnil pravděpodobně tisíce," dodal s nadsázkou.

Druhou šanci pro něho v oslabení odpracoval Tomica, jenž se přes beka Radima Šimka prodral k puku a pak přihrávkou zpoza brány našel volného centra první formace. "Napodruhé už to vyšlo. Mára si neskutečně silově odstavil obránce a pak mi puk předložil před prázdnou bránu. To kdybych nedal, tak se jdu svlékat," uvedl Huml.

Než zvýšil dvojnásobný vítěz finské nejvyšší soutěže na 2:0, prosadil se právě Vondrka, když si na vlastní modré čáře zpracoval puk ze vzduchu, projel celé hřiště a povedeným blafákem do forhendu překonal Lašáka.

"První gól padl ze šance Liberce, když jeli čtyři na dva, ale dali si špatnou nahrávku, takže jel Michal sám na bránu. Vlastně jsme jeli dva, ale nekřikl jsem si, já jsem ten puk ani nechtěl. Michal zakončovat umí, vzal to na sebe, skvěle to provedl a dal krásný rozhodující gól," pochválil Huml kamaráda.

Piráti na vlastním ledě ustáli tlak domácího prostředí a uspěli i díky trpělivosti, s níž čekali na soupeřovy chyby. "Samozřejmě je to o trpělivosti. Před sérií jsme si nemohli myslet, že Liberec nás nechá hrát a tvořit. Hraje skvěle dozadu. Trpělivost jsme však ukázali už v Liberci, když jsme prohrávali 0:3 a dokázali jsme se vrátit do zápasu. To stejné i dneska, za stavu 0:0 jsme nepanikařili a hráli pořád stejně. Nakonec jsme jejich chybu potrestali," uzavřel Huml.

Využít první šanci my, mohlo to vypadat úplně jinak, řekl Vitásek

Celkem počtvrté v sezoně, ale poprvé ve vyřazovacích bojích o mistrovský titul, který obhajují, vyšli hokejisté Liberce střelecky naprázdno. Bílé Tygry dnes na chomutovském ledě vychytal Ján Laco. Ke gólu hostům nepomohla ani kuriózní situace ze 47. minuty, kdy jeli při vlastním oslabení na Laca Jan Stránský s Ondřejem Vitáskem.

"Jeli jsme tam dva na nikoho, kdybychom to proměnili, tak mohl zápas vypadat úplně jinak. To byla škoda. Možná kdyby to 'Stráňa' vystřelil nebo to nahrál o něco dříve... Bohužel se pak stala chyba na naší straně, ujeli nám a Vondrka to proměnil," řekl reprezentační bek Vitásek.

Přesto nebylo zdaleka rozhodnuto, do konce základní hrací doby v tu chvíli scházelo takřka 12 minut. "Chtěli jsme s utkáním něco udělat, protože 0:1 nic není, ale udělali jsme další chybu, ze které jsme dostali druhý gól. I za stavu 0:2 jsme to nevzdali. Měli jsme možnost konec zápasu zdramatizovat, rvali jsme se o to, ale chyběl kousíček," litoval Vitásek.

Liberec jen ztěžka hledal cestu do šancí při hře v pěti na obou stranách, podobně na tom však byli i domácí. Hodně dramatických chvilek na obou stranách zato přinesla oslabení. "Oba týmy už se znají, Chomutov hraje hodně osobní obranu. Šance v oslabení někdy prostě vyplyne ze hry. Uvidíme, jak to bude vypadat zítra," konstatoval Vitásek.

Ve středu bude mít Liberec stejný úkol jako dnes - snažit se uzmout třetí bod v sérii a přiblížit se tak vytouženému finále. "Hodíme to dnešní utkání za hlavu, zítra je nový den, nový zápas a já věřím, že vyhrajeme. Porážka nás nakopne a ještě více semkne. Myslím, že budeme hladovější po gólech, tři čtyři dáme a uspějeme," prohlásil Vitásek.