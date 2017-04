Chomutov - Hokejisté Chomutova už nenašli další sílu k pokračování v play off extraligy po úspěšných bojích v předkole s Mladou Boleslaví (3:2 na zápasy) a ve čtvrtfinále s Třincem (4:2). V šestém duelu o postup do finále s Libercem doma prohráli 0:4, přesto si po porážce 2:4 na zápasy Piráti užili obrovské ovace, kterými je publikum odměnilo za tažení, jaké Chomutov nezažil více než 50 let.

"Já jsem říkal už na začátku zápasu, že je to jako den a noc oproti tomu (pátečnímu) v Liberci. Nevím, jestli to nějak vyždímalo nás i je. Tam to bylo o emocích, vyhrocené a dnešní zápas byl takovej mrtvej. Až mě to trošku překvapilo. Prostě nám to tam dneska nespadlo, oni dobře bránili a dnešní zápas si zasloužili," řekl novinářům útočník Michal Vondrka.

Chomutov sehrál 17. zápas v 35 dnech, což bylo znát. "Samozřejmě síly taky ubývaly. Nedali jsme gól, i když to bylo půl zápasu 0:1. Oni nám hned na začátku třetí třetiny dali gól na 0:2, my jsme to trošku otevřeli a takhle to dopadlo," komentoval prohru 0:4, která odsoudila Piráty ke konečnému čtvrtému místu.

V samostatné české lize tak Chomutov vylepšil historicky nejlepší postavení po loňském osmém místě. Nedokázal ale napodobit klubové úspěchy v podobě bronzu z roku 1955 a stříbra o sezonu později. Piráti ale až do roku 2012 chyběli mezi elitou 38 let a v sezoně 2014/15 po sestupu museli opět bojovat o návrat do extraligy.

Podle Vondrky táhla tým za úspěchem v podobě semifinálové účasti vnitřní síla. "Byla neskutečná. Prokazovali jsme to celou sezonu. Otočili jsme nejeden zápas, bylo jich víc než deset. I v sériích play off se to potvrdilo," prohlásil čtyřiatřicetiletý českobudějovický odchovanec, který v roce 2008 získal titul se Slavií.

"Sešla se tady neskutečná parta. Mladí kluci makali a my starší jsme to nějak podpořili a podrželi. Jsem strašně rád, že se to zlomilo po těch dvou zápasech s Boleslaví," potěšilo Vondrku, že Chomutov zvládl předkolo, přestože na úvod doma prohrál 1:7 a 1:6.

"Protáhli jsme si play off o nějakých 14 zápasů, než kdybychom skončili ve třetím. Byl by konec a ti mladí kluci by nemohli získat zkušenosti, které načerpali," poukázal Vondrka na naděje týmu v čele se sedmnáctiletým útočníkem Jakubem Laukem.

"Já jsem na ty kluky strašně pyšný. Co celý tým dokázal, je neskutečné. Furt se mluvilo o tom, že my nemusíme a Liberec musí, protože my jsme byli outsideři. Ale my jsme hrozně chtěli, bohužel to nevyšlo. Myslím, že jsme došli dost daleko," podotkl Vondrka.

Základní stavebním kamenem podle něj byl brankář Ján Laco. "Jánko chytal neskutečně. Já jsme si z něj dělal srandu a říkal jsem, že je to zeď. Celou sezonu odváděl skvělé výsledky, ale teď v play off to nebylo normální. Nemohl jsem mu dát gól ani na tréninku. Úspěch v play off závisí na tom, jak mužstvo brání a jakého má gólmana. To se potvrdilo na sto procent," doplnil s deseti trefami nejlepší střelec play off.

Vondrka ocenil také skvělou atmosféru, kterou vytvořili chomutovští fanoušci. "Jsou neuvěřitelní. Včera nás byli podpořit i na tréninku. Přišla spousta lidí. Bylo neskutečné, co pro nás dělali. Jezdili na výjezdy na venkovní zápasy. Patří jim velký dík. Zápasy byly vyprodané, co víc bychom si přáli," dodal Vondrka.