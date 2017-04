Liberec - Kapitán Chomutova Michal Vondrka se po hattricku a čtyřbodovém představení při středeční domácí výhře 5:3 dočkal v dnešním pátém utkání semifinálové série s Libercem velké pozornosti soupeřů. V polovině utkání dokonce musel měnit i dres, protože mu jej roztrhl v souboji obránce Martin Ševc. Místo svého obvyklého čísla 82 tak dohrál s náhradním dresem s cifrou 24 na zádech. Při prohře 1:2 se Vondrka bodově neprosadil.

"Je to play off. Já jsem nečekal, že to bude nějaká procházka růžovým sadem. Je to vyhecovaný a vyostřený jako správné play off," řekl novinářům Vondrka, který v sérii proti úřadujícímu mistrovi zaznamenal šest bodů za pět branek a jednu asistenci.

Liberečtí si na něj dávali pozor a využili každou možnou chvíli, aby mu dohráním souboje pobyt na ledě znepříjemnili. "V určitých fázích jsem to cítil, ale to je normální. Potýkal jsem se s tím i během sezony. Nic extra. Nechci tím říct, že jsme nějaká superhvězda, ale zažil jsem to několikrát. Beru to, jak to je," navázal čtyřiatřicetiletý českobudějovický odchovanec.

Přiznal, že ještě nezažil, že by musel měnit v zápase dres, který mu soupeř roztrhl. Náhodou na něj pak vyšlo číslo, které už dříve nosil. "Bylo tam asi pět náhradních dresů a mezi nima dvacet čtyřka, tak jsem si ji vybral, protože jsem s ní hrál na Slavii," zdůvodnil volbu Vondrka.

V utkání se sice bodově neprosadil, ale nedělá si hlavu z toho, jestli na něj i v neděli v Chomutově budou hrát Bílí Tygři stejně. "Já se nenechám otrávit. Jsem flegmatik i v životě a tohle mě nijak nerozhodí. Já mám tvrdou hru docela rád, takže mi to nějak nevadí," doplnil Vondrka.

I útočník Vladimír Růžička věří, že se s pozorností soupeřů Vondrka vyrovná a v neděli opět pomůže svému týmu k úspěchu. "Michal má super formu, takže mu samozřejmě jdou do těla, ale musíme ho zastoupit my ostatní," uvedl Růžička.

"To, že ho řežou, je jejich taktika, ale já si myslím, že Michal se může prosadit i tak. Má formu a věřím, že doma zase pomůže nějakým skvělým výkonem a góly k vítězství. Je to silný hráč a já o něj vůbec nemám strach," doplnil Růžička.

Podle Vondrky musí Chomutov k tomu, aby doma znova vyrovnal sérii a odvrátil vyřazení, být hlavně produktivní, i když na tvrdosti podle něj po vzoru soupeře také přidá. "Spíš si ale myslím, že je to o nějakých využitých šancích, vytvořit si tlak, hrát víc přesilovek a dát góly. Dnes jsme hráli hodně oslabení. Na druhou stranu jsme měli poměrně málo přesilovek proti tomu, kolik jsme měli oslabení. Gól jsme dali jen jeden. Škoda," dodal Vondrka.