Praha - Pozvánku na čtvrteční inauguraci prezidenta Miloše Zemana dostali nakonec všichni hejtmani a rektoři. Novinářům to dnes řekl předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Vondráček dodatečně pozval rektory a hejtmany, kteří nedostali pozvánku od kanceláře prezidenta. Na seznamu hostů chyběly osobnosti, které měly se Zemanem spory, nebo při volbách podpořily jiného kandidáta. Chybějící pozvánky označil Vondráček za administrativní pochybení. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček ČTK řekl, že Hrad se plně věnuje přípravám na prezidentský slib a personálními otázkami se nerozptyluje.

Vondráček uvedl, že pozvánky na inauguraci tradičně rozesílá prezidentská kancelář. "My jsme to s Hradem komunikovali tím způsobem, nechť jsou pozváni obvyklí hosté s tím, že si nepřeji nikoho nad rámec toho seznamu. Včera (v úterý) jsme zjistili, že tam je nějaké zřejmě administrativní pochybení," řekl dříve Vondráček ve Sněmovně.

"Po zralé úvaze, abych odstranil možný spor, možný svár, tak jsem těm, kterých se to týká, to znamená některé hejtmany a jednoho pana rektora pozval. Pozvánka odešla mailem, dotyční byli kontaktováni telefonicky, mají možnost si pozvánku převzít fyzicky a uvidíme, jaký projeví zájem," uvedl Vondráček.

Ovčáček ČTK na dotaz, zda je Zeman s postupem Vondráčka srozuměn, odpověděl, že zástupci Hradu se nyní "plně soustředí" na čtvrteční složení prezidentského slibu a "personálními otázkami se proto nerozptylují".

Vondráček jmenovitě potvrdil, že telefonicky kontaktoval rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka, o němž je známo, že měl se Zemanem osobní spory. Pozvánku podle zjištění ČTK nedostalo kromě Beka ani pět hejtmanů, kteří v prezidentských volbách podpořili Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše. Na Hrad nebyl pozván ani brněnský primátor Petr Vokřál (ANO), který se rovněž hlásil k podpoře Drahoše. Do ostatních krajů přišli pozvánky pro primátory i hejtmany. Zatímco většina hejtmanů na Hradě bude, primátoři se omlouvali kvůli pracovním povinnostem nebo dovoleným.

"Pro tuto chvíli doufám, že jsme to vyřešili důstojně, považuji to za vyřízené," řekl Vondráček. Podle něj by inaugurace prezidenta měla přispět i k dosažení společenského smíru, proto by na ni měly být pozvány všechny významné osobnosti společenského života.

Vondráčka, který čelil kritice za nepozvání některých osobností, se dnes zastal předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). "Je tady dlouholetou zvyklostí, že hosty zve kancelář prezidenta republiky," řekl Štěch. Vondráček podle něj postupoval podle této zvyklosti. Skutečnost, že nebyli pozváni všichni rektoři a hejtmani, považuje Štěch za chybu. Podle něj by měly pozvánku dostat všechny významné osobnosti.

Podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska jsou pozvánky výhradně v pravomoci předsedy Sněmovny a při minulé inauguraci všech 700 pozvánek kontrolovala tehdejší šéfka dolní komory Miroslava Němcová (ODS).

Nově zvoleným brněnským rektorům se nelíbí nepozvání Beka na Hrad

Nově jmenovaným rektorům Mendelovy univerzity a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Danuši Nerudové a Petru Oslzlému se nelíbí, že předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) nezaslal pozvánku na inauguraci znovuzvoleného prezidenta Miloše Zemana jejich kolegovi, rektorovi Masarykovy univerzity Mikuláši Bekovi. Jeho nepozvání považují za další znevažování role rektorů a akademické obce ve společnosti. Oba to dnes sdělili ČTK.

"Situaci považujeme o to vážnější, že se jedná o dalšího ústavního činitele České republiky, který se snaží eskalovat napětí ve společnosti," uvedli brněnští rektoři ve společném prohlášení. Nerudová tím dnes odůvodnila i neúčast na Zemanově čtvrteční inauguraci. Rektor JAMU Oslzlý, který při prezidentské volbě otevřeně podpořil Jiřího Drahoše, už dříve řekl, že pozvánku na čtvrteční slavnostní akt dostal, ale omluvil se.

Vondráček už dříve řekl, že hosty na akt prezidentského slibu, který se uskuteční ve čtvrtek na Pražském hradě při společné schůzi Sněmovny a Senátu, vybírá prezidentská kancelář. Dnes odpoledne se má vyjádřit, zda pozvánku dostanou všichni rektoři a také hejtmani.

Podle zjištění ČTK se na Hrad z různých důvodu ale nedostaví zřejmě většina rektorů, i když pozvánku obdrželi. Některým vadí, že nebyli pozváni všichni rektoři, jiní budou v zahraničí nebo jsou nemocní.

Při inauguraci bude mimo jiné chybět rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Václav Báča. "Je nestandardní, aby pozvánka na takovou akci přišla tři dny předem. V tak krátkém čase není možné změnit dlouhodobě plánované schůzky a program. V současné době jistě hraje významnou roli také solidarita akademické obce," sdělil dnes ČTK.

Na Hrad nedorazí ani rektor zlínské Univerzity Tomáše Bati Petr Sáha. "Pozvánku na inauguraci prezidenta rektor UTB obdržel, ale akce se nezúčastní, na tento den už měl dlouhodobě naplánovaný jiný program," vysvětlil mluvčí univerzity Jan Malý.

Z účasti na inauguraci prezidenta se omluví také rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který bude v té době v zahraničí, nebo Jaroslav Miller z Univerzity Palackého v Olomouci a rektor Vysokého učení technického Petr Štěpáne, kteří mají dovolenou. Pracovními povinnostmi svou neúčast zdůvodnili rektor Ostravské univerzity Jan Lata, šéf Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček či rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina. Hlava Univerzity Pardubice Jiří Málek nebo rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča se nezúčastní kvůli nemoci.

Rektoři měli se Zemanem v posledních letech napjaté vztahy. Nelíbilo se jim, že odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů a že kvůli osobním sporům nepozval na předávání státních vyznamenání 28. října na Pražský hrad rektora Beka a bývalého šéfa Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera. Od roku 2014 proto ceremoniál přestali navštěvovat.