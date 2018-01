Bratislava - Pro posílení vysílání pořadů ve slovenštině v českých veřejnoprávních mediích se vyslovil předseda české Poslanecké sněmovny Radek Vondráček během návštěvy Slovenska, kam zavítal na svou první zahraniční cestu ve funkci šéfa dolní komory českého parlamentu.

"Zatímco čeština na Slovensku je běžná a děti stále češtinu mají, protože sledují pořady v televizi, tak děti v Čechách ztrácí slovenštinu. Aby mimořádné vztahy, které máme skutečně bratrské a nemají obdoby v Evropě, přetrvaly, musíme třeba i přiblížit slovenštinu českým dětem," řekl Vondráček novinářům po schůzce s místopředsedou slovenské Národní rady Bélou Bugárem.

Vondráček se zmínil o vysílání ve slovenštině ve veřejnoprávních českých médiích. "Nemusí to být jenom pro děti. Bavili jsme se i o různých diskusních pořadech," dodal.

Veřejnoprávní Český rozhlas podle mluvčího Jiřího Hošny spolupracuje velmi úzce se slovenskými partnery v RTVS. "Součástí našeho memoranda o spolupráci je rovněž možnost výměny pořadů, což obě strany využívají. V letošním roce, kdy bude Česko slavit výročí 100 let od vzniku republiky, počítáme s tím, že této možnosti využijeme v ještě daleko větší míře," řekl ČTK.

Vondráček s Bugárem hovořili také o sérii společných česko-slovenských oslav u příležitosti kulatých výročí, která připadají na letošek. "Jsme rozhodnuti tento rok využít ve prospěch dokázání toto, že navzdory poklidnému rozvodu naše státy spolupracují takovým způsobem, že mohou být příkladem i pro ostatní státy, také v rámci Evropské unie," řekl Bugár.

Původně plánovaná Vondráčkova schůzka s šéfem slovenské sněmovny Andrejem Dankem byla zrušena. Dankova mluvčí to zdůvodnila zdravotními potížemi předsedy slovenské Národní rady.

Šéf české sněmovny se zajímal také o jednací řád slovenské sněmovny. Koalice premiéra Roberta Fica předloni navzdory kritice opozice prosadila novelu jednacího řádu, která například zavedla časový limit pro vystoupení poslanců v rozpravě a zákonodárcům zakázala používat v jednacím sálu transparenty a mobilní telefony.

"Minulý týden jsem všem předsedům poslaneckých klubů předal na grémiu svůj dopis, že bych rád zřídil pracovní skupinu, která by se věnovala jednacímu řádu. Dva nejmenší kluby mají 13 poslanců. Ale dva kluby v řadě případů mohou vetovat například zařazení nového bodu, jednání o třetím čtení. Mělo by se trošku vyvážit to veto, například veto tří klubů místo dvou klubů," řekl Vondráček.

Vondráček se setkal také se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou a premiérem Ficem. Oba vrcholní politici se podle Vondráčka zajímali o české prezidentské volby i o hlasování Poslanecké sněmovny o důvěře nové vládě premiéra Andreje Babiše.

"Bavili jsme se o tom, že tyhle (prezidentské) volby trošičku připomínají slovenský model. Taky jsme říkali, že procenta vypadala jinak. Prezident Zeman měl větší zisk v prvním kole a větší náskok, než tomu bylo na Slovensku. Úplně to porovnávat nejde," řekl Vondráček v souvislosti s porovnáváním přímé volby prezidenta v Česku a na Slovensku, kde Kiska z pozice podnikatele a osoby bez zkušeností ve vysoké politice porazil v roce 2014 Fica, jenž byl původně označován za favorita.

Delegace, která odjela na Slovensko již neděli a jejíž součástí byli i čtyři místopředsedové Poslanecké sněmovny, v Bratislavě položila věnce k soše Tomáše Garrigua Masaryka, k památníku spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika a také k bustě hlavní tváře takzvaného Pražského jara Alexandera Dubčeka. Z návštěvy se již dříve omluvil místopředseda sněmovny Petr Fiala kvůli kolizi termínu cesty s kongresem jeho Občanské demokratické strany.