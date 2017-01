Praha - Ačkoli podle bývalého místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Alexandra Vondry (ODS) kauza Promopro poškodila lidsky a profesně trojici bývalých vysoce postavených úředníků Úřadu vlády i jeho, myslí si že české soudy pracují "sice pomalu, ale v zásadě spravedlivě". Vondra to uvedl na dotaz ČTK. Policie úředníky prověřovala od roku 2011, obvinila je o rok později. Vondra stíhán nebyl, v případu měl postavení svědka a úředníků se zastal.

Osvobození tří úředníků ze sekce pro české předsednictví EU ve středu potvrdil pražský vrchní soud. Vady vidí Vondra v práci státních zástupců a médií.

"Domnívám se, že by spíš zasluhovalo pozornost státní zastupitelství, které má na těch průtazích lví podíl. V konkrétním případě například muselo dovézt podklady k soudu náklaďákem, není pak divu, že řízení trvá," sdělil Vondra ČTK. Soudy všech příslušných instancí navíc zcela zásadně změnily skutkovou podstatu státním zástupcem žalovaných činů - na jedné straně uznaly nevinu úředníků a zprostily je jakékoli viny, na druhé straně zásadně překvalifikovaly jednání odsouzených podnikatelů na podvod, upozornil.

Odvolací senát ve středu stanovil, že do vězení půjde všech sedm obžalovaných podnikatelů - zpřísnil trest Václavu Čadovi, který jako jediný původně odešel od soudu s podmínkou. Nejpřísněji potrestaným je jednatel Promopra Jaroslav Veselý, odpyká si devět let odnětí svobody.

Promopro získalo v roce 2008 od úřadu vlády bez výběrového řízení zakázku na zajištění audiovizuální techniky při českém předsednictví. Veselý pak podle rozsudku podvodně předkládal k vyúčtování i faktury za smyšlené služby. Další odsouzení převáděli nelegálně získané peníze na jiné firmy. Státu tak způsobili škodu v řádu stamilionů.

"Soudy ve všech instancích jednoznačně došly k závěru, že úředníci naopak plnili své povinnosti dobře. Měli nastavený i kontrolní systém - dokud jsem byl ve vládě, tak odmítali proplácet i všechny sporné faktury. Problém spočíval v podvodném jednání dodavatelů, včetně toho, že v subdodavatelském řetězci se vzájemně vypláceli v hotovosti, aby se vyhnuli daňové povinnosti," uvedl Vondra s tím, že je rád, že došlo na jeho slova o nevině úředníků.

"Poškozovalo nás to lidsky i společensky, mě i politicky. Některá média například naprosto nesmyslně a spekulativně psala v souvislosti s tímto případem o korupci," uvedl Vondra. V realitě ale byli úředníci i on "oběťmi" případu, a to nejprve ze strany jednání některých dodavatelů, a pak i ze strany médií, dodal.

Kvůli údajnému účelovému a nedůvodnému upřednostnění Promopra čelili obžalobě ze zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku někdejší šéfka předsednické sekce Jana Hendrichová, právník David Mlíčko a diplomat Radomír Karlík. Městský soud v Praze je už předloni označil za "obětní beránky", kteří k trestné činnosti neměli žádný motiv. Státní zástupce Tomáš Černý se proti tomuto rozhodnutí odvolal, avšak neúspěšně. I vrchní soud dospěl k závěru, že skutek úředníků nebyl trestným činem.