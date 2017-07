Několik let se o její stěny zabíjeli ptáci, a tak začala volyňská hřbitovní galerie Na shledanou (na snímku z 18. července) vyrábět a prodávat ochranné fólie se siluetami dravců.

Volyně (Strakonicko) - Několik let se o její stěny zabíjeli ptáci, a tak začala volyňská hřbitovní galerie Na shledanou vyrábět a prodávat ochranné fólie se siluetami dravců. Dodala je už i do Kalifornie a Texasu v USA. Samolepicí siluety ve třech provedeních - černá, zlatá a průhledná s UV filtrem - mají chránit ptáky, aby se nezabíjeli nárazy do skleněných ploch. Podle kurátora Jana Freiberga jenom v USA takto ročně přijde o život asi půl miliardy ptáků.

Do proskleného průčelí galerie nalétávali ptáci. "Každý rok jsme nacházeli mrtvolky a začalo nám docházet, že se proti tomu dá něco dělat. Oslovili jsme malíře Jana Pražana, který často maluje ptáky - jsou pro něj symboličtí tvorové - že pro nás navrhne paletu několika typů ptáků, a ty dáme na budovu, abychom ptáky ochránili," řekl ČTK Freiberg.

Efekt se již dostavil, od loňského roku žádné mrtvé ptáky nenašli. Na stěnách je kolem 40 fólií, vyrábí je ve velikostech 20, 40, 70 centimetrů, některé mají rozpětí křídel metr a půl. Jako doplněk dělá kurátor i ptačí ozdoby na mobilní telefony. Podle něj je prodej siluet zároveň způsob, jak dotovat provoz galerie.

"Oproti jiným siluetám máme výhodu, protože jsou opravdu krásné a propracované," řekl Freiberg. První zakázkou byly fólie pro střední školu v Blatné na Strakonicku. Asi 100 siluet koupila Češka, jejíž bratr žije v Kalifornii nad oceánem, a o jeho okna se zabíjeli kolibříci. Darovala mu je k narozeninám. Další siluety si pořídil malíř z Texasu, u nějž na zahradě se zabíjeli ptáci o sochu, v níž si hrají jeho děti. V jednání je zakázka pro evangelický kostel na Vysočině.

Freiberg představil novinku i na několika akcích pro zastupitele jihočeských obcí a měst. Fólie dělá na stroji, který galerie koupila za 20.000 korun. Trvanlivost samolepicích siluet je pět až sedm let. Kurátor zvažuje, že kolekci rozšíří o grafický design na skla, aby vyšel vstříc zákazníkům, kteří nechtějí takto výtvarně výrazné fólie.

"Ornitologové tvrdí, že je nutné stěnu pokrýt co nejhustěji, většina lidí a firem ale pokrývá stěny méně než více. Dobré řešení je průhledná plocha s UV filtrem, kterou lidské oko nevidí, je světloprostupná, ale ptáci ji považují za překážku," řekl kurátor.

Budova na volyňském hřbitově Malsička vznikla na přelomu 80. a 90. let minulého století, měla sloužit jako smuteční síň, to se ale nikdy nestalo. Galerie Na shledanou v ní je od roku 2010, její stěny svého času pomaloval i Josef Bolf. Letos zde vystavují Vendula Chalánková, jež dala na katafalk 90 kusů mrtvého hmyzu, a malíř Jiří Příhoda.

Ptačí fólie jsou i výsledkem ekologického zaměření galerie. Jeden rok se na stěny malovala vyhynulá zvířata, další rok pořádali tryznu za rostliny. "Zvnějšku se stala galerie ekovýtvarným projektem, aby nám došlo, že nejsme na planetě sami," řekl kurátor.