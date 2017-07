New York - V sobotu v 18:00 SELČ se otevře v NHL trh s volnými hráči a o nových působištích či kontraktech se bude rozhodovat i u řady českých hokejistů. Pětačtyřicetiletý útočník Jaromír Jágr prostřednictvím svého agenta Petra Svobody jednal o pokračování v dresu Floridy a s největší pravděpodobností si od 1. července vyslechne i nabídky dalších zájemců z NHL. Na velký zájem se mohou těšit především Martin Hanzal z Minnesoty či Radim Vrbata z Arizony.

Jágr měl v uplynulé sezoně základní příjem čtyři miliony dolarů a další 1,5 získal na bonusech za 45 odehraných zápasů. Panthers by si podle některých zpráv ze zámoří představovali snížení tohoto příjmu. Generální manažer Floridy Dale Tallon se zástupcem druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL jedná. "Mluvíme s Petrem Svobodou téměř každý den. Máme ale čas třeba až do září nebo října," poukázal Tallon na to, že s dohodou není třeba spěchat.

Jágr vtipkoval na svém twitterovém účtu, že zatímco někteří další potenciální nechránění volní hráči mají třeba až deset různých zájemců, jemu nikdo nevolal. Mezi českými hráči se čeká velký zájem především o Hanzala a také Vrbatu.

Třicetiletému Hanzalovi končí pětiletý kontrakt celkem na 15,5 milionu dolarů. Z Arizony se stěhoval na konci února do Minnesoty a nyní si bude poprvé v kariéře vybírat z nabídek jako nechráněný volný hráč.

Jeho bývalý spoluhráč z Arizony Vrbata má za sebou podařený ročník s 55 body a 20 brankami z 81 utkání, díky kterým si šestatřicetiletý kanonýr vedle základního platu milion dolarů k roční smlouvě přilepšil bonusy ve výši 1,5 milionu dolarů. O nabídky zřejmě nebude mít nouzi, v kariéře v NHL se mu dařilo především v Arizoně, s kterou jednal o prodloužení smlouvy.

O tři roky mladší Aleš Hemský v poslední sezoně platného tříletého kontraktu dohromady na 12 milionů dolarů sehrál vinou zranění za Dallas jen 15 utkání a rád by v dresu Stars pokračoval, i když se dá očekávat výrazný pokles jeho příjmu.

Rovněž v dresu Dallasu působil stejně starý Jiří Hudler, jenž loni uzavřel roční kontrakt na dva miliony dolarů a i vinou zdravotních potíží sehrál jen 32 utkání.

Obránce Roman Polák bude hledat působiště po konci roční smlouvy s Torontem na 2,25 milionu dolarů. Zadákovi Jakubu Kindlovi skončí čtyřletý kontrakt na 9,6 milionu, během něhož si ale nezajistil stále místo v sestavě v Detroitu ani později v barvách Floridy.

Brankář Ondřej Pavelec strávil poslední rok pětileté smlouvy na 19,5 milionu dolarů z větší části na farmě v Manitobě a stihl za Jets jen osm utkání, protože se po návratu do prvního týmu navíc zranil.

Do AHL zamířil i útočník Milan Michálek z Toronta, jemuž vyprší tříletá dohoda na 12 milionů dolarů, i jeho bratr Zbyněk z Arizony. Tomu končí dvouletý kontrakt na 6,4 milionu dolarů.

Útočník Andrej Nestrašil s koncem dvouleté smlouvy na 1,825 milionu dolarů nedostal od Caroliny kvalifikační nabídku na novou smlouvu, takže se stane také nechráněným volným hráčem. Stejná situace nastala v Edmontonu u obránce Davida Musila, jemuž skončil roční dvoucestný kontrakt na 600 tisíc dolarů.

Jako chránění volní hráči budou jednat o nových smlouvách nejproduktivnější český hokejista uplynulé sezony NHL David Pastrňák z Bostonu, Ondřej Palát z Tampy Bay nebo Radek Faksa z Dallasu.

Přehled potenciálních volných hráčů v NHL:

Nechránění volní hráči mezi českými hokejisty:

Ondřej Pavelec brankář Winnipeg 4,750.000 Aleš Hemský útočník Dallas 4,000.000 Jaromír Jágr útočník Florida 4,000.000 Milan Michálek útočník Toronto 4,000.000 Martin Hanzal útočník Minnesota 3,500.000 Zbyněk Michálek obránce Arizona 3,200.000 Jakub Kindl obránce Florida 3,000.000 Roman Polák obránce Toronto 2,250.000 Jiří Hudler útočník Dallas 2,000.000 Radim Vrbata útočník Arizona 1,000.000 Andrej Nestrašil útočník Carolina 950.000 David Musil obránce Edmonton 600.000

Pozn.: Mezi nechráněnými volnými hráči je i obránce Ladislav Šmíd (dosud Calgary), který podepsal smlouvu s extraligovým Libercem, a útočník Petr Straka (New Jersey), jenž se upsal Plzni.

Chránění volní hráči mezi českými hokejisty:

Ondřej Palát útočník Tampa Bay 4,000.000 David Pastrňák útočník Boston 925.000 Radek Faksa útočník Dallas 832.500 Marek Langhamer brankář Arizona 673.334 Martin Frk útočník Detroit 650.000 Marek Mazanec brankář Nashville 575.000

Pozn: Mezi chráněnými volnými hráči jsou i hokejisté, kteří už mají podepsané smlouvy v Evropě: obránce Vojtěch Mozík z New Jersey (Podolsk) a útočník Matěj Stránský z Dallasu (Čerepovec).

Další zajímaví nechránění volní hráči:

Joe Thornton útočník San Jose 6,750.000 Patrick Marleau útočník San Jose 6,500.000 Dan Girardi obránce NY Rangers 6,000,000 Ryan Johansen útočník Nashville 6,000.000 Ryan Miller brankář Vancouver 6,000.000 Dennis Wideman obránce Calgary 6,000.000 Alexandr Radulov útočník Montreal 5,750.000 Kevin Shattenkirk obránce Washington 5,200.000 Jarome Iginla útočník Los Angeles 5,000.000 Patrick Sharp útočník Dallas 5,000.000 Francois Beauchemin obránce Colorado 4,500.000 Dmitrij Kulikov obránce Buffalo 4,500.000 Drew Stafford útočník Boston 4,350.000 Andrej Markov obránce Montreal 4,250.000 Jonathan Bernier brankář Anaheim 4,150.000 Steve Mason brankář Philadelphia 4,100.000 Mike Fisher útočník Nashville 4,000.000 Mark Streit obránce Pittsburgh 4,000.000

Pozn.: Za jménem hráče následuje post, současný klub a plat v sezoně 2016/17 v dolarech.