New York - Dnes v 18:00 SELČ se v NHL otevře trh s volnými hráči a o nových působištích či kontraktech se bude rozhodovat také u několika českých hokejistů. Smlouva s Calgary skončila i šestačtyřicetiletému Jaromíru Jágrovi, který se už na konci ledna vrátil do prvoligového Kladna, kde bude jako hrající majitel pokračovat.

Další české hvězdy se budou o angažmá v zámoří ucházet. Dvouletá smlouva na 12 milionů dolarů končí pětatřicetiletému centrovi Tomáši Plekancovi, který po letitém působení v Montrealu dohrál uplynulý ročník v Torontu.

Plekanec strávil v Montrealu celou zámořskou kariéru až do konce února, kdy jej získalo Toronto. Kladenskému odchovanci chybějí jen dva zápasy do magické tisícovky v NHL a rád by ji překonal znovu v dresu Canadiens.

"Jak už jsem řekl dříve, strašně bych se chtěl vrátit do Montrealu. To je moje priorita. Je to můj domov. Probírali jsme tuhle variantu, když jsem byl v únoru vyměněný (do Toronta)," řekl Plekanec před měsícem pro TSN Radio Montreal 690.

S platem půjde zřejmě Plekanec výrazně dolů a slevit bude zřejmě muset také brankář Petr Mrázek, jenž měl za poslední dva ročníky celkový příjem osm milionů dolarů. Mezi nechráněné volné hráče se dostal poté, co mu nepředložila kvalifikační nabídku na nový kontrakt Philadelphia, kam přišel v únoru z Detroitu.

Poprvé v NHL by mohl změnit dres obránce Andrej Šustr, který dosud hrál za Tampu Bay, ale během uplynulé sezony vypadl ze sestavy. Teď končí sedmadvacetiletému odchovanci Plzně roční smlouva na 1,95 milionu dolarů.

Ze seznamu nechráněných volných hráčů vypadl obránce Michal Kempný z týmu vítěze Stanleyova poháru Washingtonu, který se dohodl s Capitals na čtyřletém kontraktu na deset milionů dolarů. Jedna z opor mužstva si tak výrazně polepšila oproti dosavadnímu platu 900 tisíc dolarů.

Mezi nechráněnými volnými hráči naopak zůstane jeho spoluhráč zadák Jakub Jeřábek, jenž neodehrál dostatečný počet zápasů k tomu, aby oficiálně patřil mezi šampiony. Po premiérové sezoně, kterou začal v Montrealu, se bude rozhodovat o jeho dalším angažmá v NHL.

Stejné to bude u tria zkušených českých zástupců v nejlepší lize světa. Roční kontrakty vyprší obránci Romanu Polákovi z Toronta, útočníkovi Aleši Hemskému z Montrealu a brankáři Ondřeji Pavelcovi z New York Rangers.

Dvaatřicetiletý Polák utrpěl loni v dubnu zlomeninu nohy, kterou mu lékaři museli spravit 13 šrouby. Na konci října podepsal novou smlouvu na 1,1 milionu dolarů a ještě by rád angažmá v NHL prodloužil. V případě, že se to nepodaří, k návratu do extraligy jej lákají mateřské Vítkovice i Třinec.

O dva roky starší Hemský bude mít po konci kontraktu na rovný milion dolarů těžkou pozici. Vinou otřesu mozku sehrál v ročníku jen sedm duelů, v kterých nebodoval. Už v předešlé sezoně vinou operace kyčle stihl za Dallas jen 15 utkání. Třicetiletý Pavelec byl v Rangers dvojkou Henrika Lundqvista a bude čekat na možnosti dalšího uplatnění.

Jako chráněné volné hráče čeká jednání o podmínkách další spolupráce se stávajícími kluby útočníky Tomáše Hertla ze San Jose, Dmitrije Jaškina ze St. Louis, Ondřeje Kašeho z Anaheimu, Tomáše Noska z Vegas a brankáře Davida Ritticha z Calgary.

Největší boj se mezi nechráněnými volnými hráči už strhl o kanadského útočníka Johna Tavarese, který by měl pravděpodobně dnes sdělit vedení New York Islanders, zda s ním prodlouží smlouvu. V tomto týdnu už jednal s dalšími zájemci Torontem, San Jose, Bostonem, Tampou Bay nebo Dallasem.

Další hvězdný útočník Rick Nash, který naposledy působil v Bostonu, podle svého vyjádření pro TSN není po problémech s otřesem mozku rozhodnutý, zda bude pokračovat v kariéře. Čtyřiatřicetiletý bývalý kanonýr Columbusu a Rangers se tak v prvních dnech trhu s volnými hráči do jednání nezapojí.

Přehled potenciálních volných hráčů v NHL: Nechránění čeští volní hráči: Tomáš Plekanec útočník Toronto 5,000.000 Petr Mrázek brankář Philadelphia 4,150.000 Andrej Šustr obránce Tampa Bay 1,950.000 Ondřej Pavelec brankář NY Rangers 1,300.000 Roman Polák obránce Toronto 1,100.000 Aleš Hemský útočník Montreal 1,000.000 Jakub Jeřábek obránce Washington 925.000 Jan Košťálek obránce Winnipeg 735.000 Pozn.: Mezi nechráněnými volnými hráči jsou i útočník Jaromír Jágr (dosud Calgary), jenž od ledna hraje za prvoligové Kladno, brankář Matěj Machovský (Detroit) a útočník Daniel Přibyl (Calgary), kteří podepsali smlouvu s extraligovou Spartou. Je mezi nimi rovněž Michal Rozsíval (Chicago), jenž do uplynulé sezony nenastoupil vinou otřesu mozku. Chránění čeští volní hráči: Tomáš Hertl útočník San Jose 3,200.000 Dmitrij Jaškin útočník St. Louis 1,000.000 David Rittich brankář Calgary 725.000 Ondřej Kaše útočník Anaheim 720.000 Tomáš Nosek útočník Vegas 650.000 Pozn: Mezi chráněnými volnými je i brankář Marek Langhamer z Arizony, který v sezoně odešel do Komety Brno. Další zajímaví nechránění volní hráči: Rick Nash útočník Boston 8,200.000 Joe Thornton útočník San Jose 8,000.000 Paul Stastny útočník Winnipeg 7,500.000 Mike Green obránce Detroit 6,000,000 John Tavares útočník NY Islanders 6,000.000 Toby Enström obránce Winnipeg 5,750.000 Brooks Orpik obránce Colorado 5,500.000 Valtteri Filppula útočník Philadelphia 5,000.000 Jaroslav Halák brankář NY Islanders 5,000.000 Jack Johnson obránce Columbus 5,000.000 Kari Lehtonen brankář Dallas 5,000.000 James Neal útočník Vegas 5,000.000 James van Riemsdyk útočník Toronto 5,000.000