Sofia - Volnostylařka Adéla Hanzlíčková vyhrála na mezinárodním zápasnickém turnaji v Sofii váhovou kategorii do 65 kilogramů. S medailí se z bulharské metropole vrátila také Lenka Hocková-Martináková, která v kategorii do 55 kilogramů obsadila třetí místo.

Hanzlíčková nejprve porazila Maďarku Gabrielu Sleiszovou, i když v utkání přišla o vedení 6:1. Ve čtvrtfinále položila na lopatky Španělku Nereu Pampinovou, do finále se pak dostala po další lopatkové výhře nad Elis Manolovou z Ázerbájdžánu.

V pátek ji tak čekal duel o zlato s Ruskou Světlanou Babuškinovou. Proti bronzové medailistce z ME 2013 nečekaně rychle nasbírala deset bodů a zápas ukončila před časovým limitem.

"Před finále jsem neřešila, jestli je Ruska zkušenější nebo jestli má nějakou velkou medaili. Neměla jsem připravenou ani žádnou zvláštní taktiku, ta se totiž stejně vždy mění až v průběhu utkání podle toho, co se děje na žíněnce," uvedla v tiskové zprávě trojnásobná vicemistryně Evropy do 23 let a účastnice olympijských her v Riu.

Hocková-Martináková prohrála ve čtvrtfinále, ale v utkání o bronz pak zdolala domácí zápasnici Sezen Belberovou 3:1. "Ve čtvrtfinále jsem dlouho vedla, ale v poslední minutě jsem o vítězství přišla. S tímto problémem bojuji delší dobu, hodně zápasů prohraji v závěrečných sekundách," řekla Hocková-Martináková.

Prvním vrcholem letošní sezony bude pro zápasníky květnové mistrovství Evropy v Rusku.