Berlín - Německá automobilka Volkswagen vyjednala s americkým ministerstvem spravedlnosti návrh dohody na urovnání civilního a trestního obvinění z nezákonností spojených s jejím emisním skandálem. Volkswagen dnes sdělil, že by měl v rámci dohody zaplatit 4,3 miliardy dolarů (110 miliard Kč).

Skupina, do níž patří i česká Škoda Auto, podle agentury Reuters uvedla, že vliv dohody na její loňské výsledky zatím není určen. Návrh by ještě mělo schválit představenstvo skupiny a její dozorčí rada. Ty by měly o záležitosti jednat dnes večer nebo ve středu, uvedl Volkswagen.

Dohoda má ze strany Volkswagenu zahrnovat přiznání viny v podobě porušení některých ustanovení amerického trestního zákoníku. Dále bude obsahovat fakta, na jejichž základě firma zaplatí dohodnutou pokutu.

Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) loni v září Volkswagen obvinila, že do vozů s naftovými motory instaloval software, který při testování emisí umožňuje skrývat vysoce nadlimitní hodnoty oxidů dusíku. Po celém světě se skandál týká zhruba 11 milionů naftových automobilů. Volkswagen již sjednal dohody o civilním urovnání s majiteli upravených vozů a s americkou vládou a v jejich rámci zaplatí celkově asi 16 miliard dolarů.