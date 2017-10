Berlín - Automobilka Volkswagen chce, aby se její tři značky pro masový trh staly více odlišné, a omezilo se tak překrývání a potlačilo napětí v rámci skupiny. Prohlásil to dnes generální ředitel Matthias Müller. Vedení automobilky proto vytyčí nové zaměření pro masové značky VW, Škoda a Seat na evropském trhu na základě 14 zákaznických skupin.

"Nejdůležitější výzvou je (dosažení) perfektního pokrytí trhu s jasnými územími pro značky," řekl Müller na strategickém setkání s asi 400 manažery ve Wolfsburgu. "Musíme být nyní lépe schopni využít spolupráce, kterou naše jedinečná aliance značek nabízí, než jsme dělali doposud."

Tento krok by mohl pomoci uklidnit vztahy mezi značkami. Zdroj z VW minulý týden agentuře Reuters řekl, že manažeři a odbory se snaží omezit konkurenci značky Škoda, chtějí přesunout část její výroby do Německa a donutit ji, aby platila více za sdílené technologie. To vyvolalo prudkou reakci ve Škodě a premiér Bohuslav Sobotka se kvůli tomu sešel s vedením Škody.

Postavení značek je podle Müllera citlivým tématem, které nedávno vyvolalo vlny. "Samozřejmě je někdy extrémní výzvou řídit tento tanker a vybalancovat (různé) zájmy," dodal. V dalším kroku se bude Volkswagen podle něj snažit o větší rozlišení mezi prémiovými značkami a rozšíření strategie do dalších regionů. Konkrétnější informace však neposkytl.