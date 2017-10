Praha - Poslední z více než osmi milionů voličů v Česku by nejpozději dnes měli dostat hlasovací lístky, na nichž budou kandidáti stran pro volby do Sněmovny. O tom, kteří ze 7530 kandidátů budou patřit mezi 200 budoucích poslanců, lidé rozhodnou tento pátek a sobotu. Nových průzkumů obliby stran se nedočkají, do sobotního odpoledne platí zákaz jejich zveřejňování.

Obálky se sadou lístků, informacemi o způsobu hlasování a adresou volební místnosti lidé dostávají zpravidla do poštovních schránek. Pokud by některý volič lístky nedostal, bude na tom stejně jako Češi žijící v zahraničí; i oni obdrží lístky až ve volebních místnostech. Na americkém kontinentu začne hlasování už ve čtvrtek večer středoevropského času.

Sady hlasovacích lístků nejsou ve všech regionech stejné, i když se do voleb přihlásilo rekordních 31 uskupení. Ne všechna ale kandidují v každém z krajů. Největší výběr budou mít voliči v Praze, kde byly vytištěny hlasovací lístky pro 29 seskupení. Nejmenší konkurence 21 stran a hnutí je v Karlovarském kraji.

Obálky s kandidáty 24 seskupení mají mít lidé na Vysočině, v Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Zlínském a v Ústeckém kraji. Pětadvacet kandidátek budou mít v Plzeňském, Jihočeském a Olomouckém kraji, o jednu víc pak ve Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Lidé si mohou lístek s preferovanou stranou připravit už doma. Mohou na něm navíc zvýhodnit až čtyři kandidáty zakroužkováním pořadového čísla před jejich jménem. Ve volební místnosti pak dostanou po prokázání totožnosti hlasovací obálku s úředním razítkem. Do ní lístek vloží a následně vhodí do volební urny.