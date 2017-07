Chiclayo (Peru) - České volejbalistky zahájily v Peru soutěž Grand Prix vítězstvím 3:0 nad Kolumbií po setech 25:23, 21:21 a 25:20. Před domácím Final Four druhé divize v Ostravě odehrají ještě osm zápasů. Dnes v noci SELČ nastoupí proti Portoriku, které v úvodním kole podlehlo domácímu týmu Peru 1:3.

"Je to důležitý výsledek z pohledu prvního zápasu. Jsem rád, že jsme zvládli druhý set, který jsme se dostali pod tlak a Kolumbie hrála výborně. Přesto jsme ho dotáhli a v koncovce jsme byli šťastnějším týmem," řekl trenér Zdeněk Pommer pro svazový web.

České hráčky předčily Jihoameričanky úspěšností v útoku i obranou na síti, bodových bloků zaznamenaly devět oproti kolumbijským pěti. Pommer však nebyl s obrannou činností spokojený. "Na přihrávce a v obraně jsme udělali hodně chyb," hodnotil.

Nejvíce bodů na české konto přidala Marie Toufarová. Ostravská univerzálka nasbírala 16 bodů, z toho devět útokem, čtyři blokem a tři ze servisu.

"Je to začátek, dlouho jsme se hledaly, ale to se dalo očekávat, že start nebude raketový. Můžeme být rády, že jsme se od koncovky prvního setu dostaly do hry a byly jsme schopny ho otočit. Od druhého to byl od nás výkon, na který jsme zvyklý. Kolumbie zahrála dobře a jsem ráda, že jsme potvrdily roli favorita," uvedla kapitánka Karolína Bednářová.

První turnaj zakončí české volejbalistky v neděli proti domácímu Peru, za týden odehrají tři zápasy v Portoriku a poslední třetina je čeká v Kanadě. Final Four druhé divize bude hostit Ostrava 29. a 30. července, česká reprezentace má coby pořadatel účast jistou. Grand Prix pro ně zároveň slouží jako příprava na baráž o mistrovství světa a také na evropský šampionát v Gruzii.

ČR - Kolumbie 3:0 (23, 21, 20)

Sestava a body ČR: Vincourová 2, Toufarová 16, Mlejnková 11, P. Kojdová 1, Nachmilnerová 8, Strušková 12, libero Dostálová - Bednářová 5, Smutná, Kopáčová 1. Trenér: Pommer.

Nejvíce bodů Kolumbie: Segoviaová, Perezová a Rangelová po 8.

Rozhodčí: Borroto (Kuba), Maroszek (Pol.). Čas: 78 min. Diváci: 2800.

Peru - Portoriko 3:1 (-17, 15, 19, 21).