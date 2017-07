Ilustrační foto - Úvodní zápas baráže kvalifikace ME volejbalistek ČR - Slovensko 1. října v Jablonci nad Nisou. Andrea Kossányiová z ČR.

San Juan - České volejbalisty zakončily druhý turnaj Grand Prix vítězstvím 3:2 nad Kanadou po setech 25:22, 18:25, 16:25, 25:23 a 15:11. Po šesti zápasech mají na čtvrtém místě tabulky bilanci pěti výher proti jediné porážce. Právě Kanada bude hostit v příštím týdnu závěrečný turnaj základní části. V Richmondu budou soupeřkami českého týmu vedle domácího výběru ještě Peru a Německo.

Češky mají jako pořadatel jistou účast na Final Four za dva týdny v Ostravě, zbylá tři postupová místa nadále drží Jižní Korea, Polsko a Německo.

V sobotu český tým poprvé v letošní Grand Prix prohrál, poté co nezískal ani set proti domácímu Portoriku. A také v první sadě dalšího utkání vše směřovalo k hladné výhře soupeře, ale od stavu 11:19 Češky zahrály při podání kapitánky Karolíny Bednářové 11 bodů za sebou a ujaly se vedení. V dalších dvou dějstvích se scénář z poloviny prakticky opakoval, po brejcích severoamerického celku se už ale svěřenkyně Zdeňka Pommera k obratu nedostaly.

Čtvrtý set dospěl do vyrovnané koncovky, v níž český tým proměnil druhý setbol, získal bod a v následném tie-breaku přidal druhý. Zápas vyhrál i přesto, že z pohledu celkových statistik za soupeřem výrazně zaostával v útoku (48:65) i na bloku (10:17).

"Byl to od nás velice dobrý výkon po mentální stránce. Soupeř byl velmi dobře takticky připravený, skvěle bránil. Před čtvrtým setem a tie-breakem jsem si řekly, že musíme hrát agresivněji v útoku, to nám do té doby chybělo," řekla Bednářová.

ČR - Kanada 3:2 (22, -18, -16, 23, 11)

Sestava a body ČR: Kossányiová 13, Nachmilnerová 8, Toufarová 6, Mlejnková 4, Kohoutová 3, Vincourová 3, libero Vaňková - Smutná, Dostálová, Bednářová 15, Kojdová 11, Strusková, Purchartová 6. Trenér: Pommer.

Nejvíce bodů Kanady: Wendelová 25, Richeyová 20.

Rozhodčí: Ramirez (Dom. rep.), Reneová (Arg.). Čas: 143 min.