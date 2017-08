Štětín (Polsko) - Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy v Polsku vítězstvím. Slovenskou reprezentaci porazili ve Štětíně 3:1 po setech 25:19, 28:30, 25:16, 25:17 a přerušili sérii osmi porážek na kontinentálních šampionátech. Druhý zápas ve skupině B sehrají svěřenci trenéra Michala Nekoly v neděli, kdy narazí na silné Německo.

Od prvních míčů vytvářeli Češi na slovenský tým, s kterým na ME ještě nikdy neprohráli, ohromný tlak výborným podáním. Nahrávač Janouch v úvodu setu rozehrál všechny útočníky, dařilo se především Džavoronokovi a Fingerovi, kteří se prosazovali svými tvrdými údery.

V druhém setu při podání blokaře Kohúta se dostala slovenská reprezentace do pětibodového trháku (9:4). Čeští volejbalisté se pustili do stíhací jízdy, jejíž hlavní postavou byl univerzál Finger, který bezchybně útočil. České mužstvo dokázalo srovnat krok, v napínavé koncovce mělo dokonce tři setboly, ale nakonec se radoval soupeř.

"Všechno jsme směřovali k tomuto zápasu a jsem hrozně rád, že jsme to zvládli. Ve druhém setu jsme měli trochu šedivku, ale po pauze jsme zase nastoupili koncentrovaně. Bylo vidět, že hodně chceme vyhrát, že máme ohromnou sílu," řekl blokař Aleš Holubec.

Těsně prohraná koncovka národní tým nepoložila. Do třetího setu vstoupil opět agresivně na servisu a přidal také bodové bloky, které ve druhém dějství chyběly. Za stavu 17:11 pro český výběr radil slovenský trenér svým hráčům, aby pořádně "solili" servis. Ti se ale za koncovou čárou dopouštěli řady chyb a usnadnili Čechům zisk třetí sady. Třemi přímými body z podání ji ukončil Džavoronok.

Ve čtvrtém setu se Čechům podařilo zachytit v poli nebo blokem útoky Slováků a utekli až na sedmibodový rozdíl (18:11). I když soupeř mohutně střídal, česká reprezentace pod Janouchovou taktovkou zvládla veledůležitý duel s ohledem na postup ze skupiny bez ztráty bodu.

"Snad jsme si zajistili třetí místo ve skupině a teď můžeme hrát s klidem. Třeba někoho i potrápíme, protože proti silným týmům většinou hrajeme dobře. Slováci možná chtěli hrát víc středem přes Kohúta, ale my je zatlačili servisem, takže se jim to nepodařilo tak, jak chtěli," uvedl Holubec.

Po duelu s Německem čeští hráči uzavřou základní část utkáním se spolufavority turnaje Italy, kteří obhajují evropský bronz a získali stříbro na loňských olympijských hrách v Riu de Janeiro. Vítězové skupin postoupí přímo do čtvrtfinále, celky z druhých a třetích míst budou hrát osmifinále.

"Je to skvělé, vítězství v tomto zápase nám dává velkou šanci na postup ze skupiny. Po výhře nad Slováky nám stoupne adrenalin, třeba ještě překvapíme, každopádně si ty zápasy můžeme užít," řekl univerzál Michal Finger. "Slováky jsme drželi pod tlakem, měli jsme výborný servis, čapali jsme v poli. Moc jsem neřešil, jakým směrem útočit. Snažil jsem se chytit míč co nejvýš a tvrdě zasmečovat. Naštěstí to vycházelo," pochvaloval si.

Skupina B:

ČR - Slovensko 3:1 (19, -28, 16, 17)

Rozhodčí: Murulo (Est.), Partiainen (Fin.). Čas: 108 min. Diváci: 2340.

Sestava a body ČR: Janouch 2, Finger 24, Beer 3, Holubec 8, Džavoronok 18, Michálek 13, libero Kryštof - Hadrava, Galabov. Trenér: Nekola.

Nejvíce bodů Slovenska: Chrtianský 15, Kohút a Mlynarčík po 13, Lux 12.

20:30 Německo - Itálie.





Skupina D:

Nizozemsko - Turecko 1:3 (-19, -22, 21, -22),

20:30 Francie - Belgie.