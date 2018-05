Praha - Mužská volejbalová reprezentace se rozloučila s pražskými fanoušky v Evropské lize prohrou s Portugalskem 2:3, i když vedla 2:0 na sety a měla tři mečboly. Až do koncovky třetí sady Češi měli zápas pod kontrolou, pak si další průběh komplikovali řadou zkažených servisů a přenechali iniciativu soupeři. Po čtyřech duelech mají tři prohry a před domácím Final Four v Karlových Varech se představí ještě dvakrát venku.

"Škoda třetího setu, kdy jsme nevyužili tři mečboly. Ve čtvrtém setu jsme zkazili moc podání a dali soupeři moc prostoru. Celý tie-break jsme pak tahali za kratší konec. Šťastní nejsme, ale jedeme dál," zhodnotil duel kouč Michal Nekola pro Českou televizi.

Jeho svěřenci dnes vyrobili jen na podání 24 chyb. Na stejný počet se dostali Portugalci, kteří v hale na Podvinném mlýně začali rozpačitě a v první polovině zápasu za Čechy právě i vinou zkažených servisů výrazně zaostávali.

"Začali jsme výborně, nutili soupeře k chybám, ale pak díky servisu to Portugalci otočili," řekl Nekola. Na obratu měli lví podíl bratři Ferreirové, přičemž Alexandre zaznamenal 24 bodů. Z české sestavy nasbíral univerzál Finger o dva více a smečař Džavoronok 23. Ostatní za nimi zaostávali.

Ze tří vystoupení v Praze domácí volejbalisté vyhráli jen v sobotu nad Španělskem (3:1), předtím dvakrát podlehli favorizovaným Finům. V neděli nastoupí Češi ve Valladolidu a základní část uzavřou ve středu v Portugalsku.

Skupina C je nejvíce vyrovnaná, z dalších skupin míří za účastí v karlovarském semifinále Turecko a Estonsko. Ve Final Four Evropské ligy 13. a 14. června bude ve hře i postup do elitní Ligy národů.