Ilustrační foto - První zápas semifinále play off volejbalové extraligy mužů: Liberec - Kladno, 3. dubna 2018 v Liberci. Trenér Liberce Michal Nekola.

Ilustrační foto - První zápas semifinále play off volejbalové extraligy mužů: Liberec - Kladno, 3. dubna 2018 v Liberci. Trenér Liberce Michal Nekola. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Čeští volejbalisté si v Evropské lize připsali první vítězství. Po dvou porážkách s Finskem zdolali svěřenci trenéra Michala Nekoly v Praze Španělsko 3:1 po setech 25:13, 25:18, 19:25 a 27:25. Ve čtvrté sadě přitom až do koncovky prohrávali a soupeř nevyužil tři setboly.

Odpoledne nastoupily v hale na Podvinném mlýně ženy a jejich hladké vítězství 3:0 nad Slovenskem jako by Nekolův tým inspirovalo. Závěr úvodního setu proměnili domácí hráči v exhibici, i ve druhé sadě si rychle vybudovali bezpečný náskok.

Jenže ve třetím setu se do té doby zcela neškodní Španělé po změnách v sestavě probrali a český tým zabředl do potíží. Stav 12:18 nevěstil nic dobrého, a i když univerzál Hadrava svým dělovým servisem ze ztráty něco umazal, ke zvratu to nevedlo.

Španělům fungovaly především bloky, kterými ve čtvrté sadě dostali ze hřiště Michálka, na jejich stranu se přestěhovalo i účinnější podání. Český celek přesto zuby nehty držel krok, odvrátil tři setboly a po Beerově plachtícím servisu měl sám mečbol. Ten po dalším španělském zaváhání na příjmu proměnil Džavoronok, s 19 body nejlepší český hráč zápasu.

Volejbalisté mají účast ve Final Four jistou, neboť závěrečný turnaj Evropské ligy budou 13. a 14. června hostit Karlovy Vary. Skupinu C dál vedou Finové, i když v domácím duelu s Portugalskem utrpěli první porážku. Právě s Portugalskem se Češi v Praze utkají v příštím kole ve středu 30. května.

Evropská liga volejbalistů v Praze - skupina C:

ČR - Španělsko 3:1 (13, 18, -19, 25)

Rozhodčí: Michlicová (Pol.), Buchar (ČR). Čas: 99 min. Diváci: 1000.

Sestava a body ČR: Sobotka 4, Hadrava 14, Džavoronok 19, Patočka 3, Janouch 2, Michálek 12, libero Moník - Beer 3, P. Bartoš, Finger 7, Hýský, Šulista 4. Trenér: Nekola.

Nejvíce bodů Španělska: Villena 23, Bugallo 13, J. Fernández 10.

Finsko - Portugalsko 2:3 (17, -15, -19, 21, -13).

Tabulka:

1. Finsko 3 2 0 1 0 8:4 7 2. Portugalsko 3 1 1 0 1 6:6 5 3. Španělsko 3 1 0 0 2 5:6 3 4. ČR 3 1 0 0 2 4:7 3