České Budějovice - Volejbalisté Českých Budějovic si v hlavní fázi Ligy mistrů nezahrají. Po jasné prohře ve Finsku 0:3 sice doma porazili celek Levoranta Sastamala 3:1 po setech 25:21, 25:17, 18:25 a 25:20, nezvládli ale zlatý set, který ztratili poměrem 12:15. Svěřenci trenéra Reného Dvořáka se tak přesunou do Poháru CEV.

"S výsledkem nejsem spokojený, nepostoupili jsme. Byli jsme od toho kousek, ale volejbal se v těžkých koncovkách hraje na chyby a Sastamala jich udělala míň. Nezvládli jsme zlatý set v hlavách jako zápas u nich," řekl v České televizi kouč Dvořák.

Jihostroj začal náporem, vedl 20:12, ale pak přišel útlum. Při podání Kunnariho se Sastamale povedla osmibodová šňůra a skóre srovnala. Obrat čeští mistři nedopustili a koncovka se odehrála v jejich režii. Druhý setbol proměnil Křesťan.

I ve druhém setu si České Budějovice hned na začátku vypracovaly náskok a v domácí hale se jim povedlo zatlačit finského rivala servisem. Útočníci Sastamaly kupili chyby a obraz hry byl přesný opak toho, co se odehrálo v úterý ve Finsku.

Vysokou laťku však Jihočeši neudrželi, jejich ofenziva ztratila na síle a naopak počet chyb přibýval na jejich straně. Dvořák začal střídat, nechal odpočívat opory a třetí sadu získal soupeř. Čtvrtou pak domácí rozhodli sérií pěti bodů od stavu 9:8 při podání blokaře Macha, náskok si pohlídali a vynutili si zlatý set.

Trenér Dvořák udělal jednu změnu a za nachlazeného Poláka Halabu naskočil zkušenější Fila. Vstup do rozhodujícího tie-breaku se ale Jihočechům nevydařil. Dvakrát zkazili servis, chybovali v útoku a prohrávali 2:5. "To rozhodlo, protože vstupovat do zlatého setu a prohrávat hned o tři body, to je prostě frustrující a na psychiku," řekl Dvořák.

Jeho tým sice srovnal, ale po dalších chybách prohrával 7:10. Za stavu 10:14 Jihostroj odvrátil dva mečboly, ale třetí už po smeči šestatřicetiletého Kunnariho ne. Finský celek si zahraje Ligu mistrů vůbec poprvé.

"Rozhodně to nebyl náš nejlepší zápas sezony, někteří hráči se nedokázali vyrovnat s tlakem. To se ukázalo ve Finsku i tady. Budeme hrát Pohár CEV, ale brzy narazíme na Bělgorod a to bude velmi těžké," řekl Dvořák spolupracovníkovi ČTK.

Volejbalisté Českých Budějovic tak nenapodobili obrat, který se loni podařil Liberci. Dukla proti jinému finskému soupeři Tiikeritu Kokkola ztratila první duel 0:3, ale doma zvítězila 3:0 a ve zlatém setu 15:11.

Volejbalová Liga mistrů, 3. předkolo - odveta:

Jihostroj České Budějovice - Levoranta Sastamala (Fin.) 3:1 (21, 17, -18, 20), zlatý set 12:15.

Rozhodčí: Maroszek (Pol.), Deneri (Tur.). Čas: 121 min. Diváci: 1854. První zápas 0:3, postoupila Sastamala.

Sestava a body Č. Budějovic: Michálek 10, Mach 10, Křesťan 27, Halaba 6, Ondrovič 16, Palgut 4, libero Kryštof - Fila 4. Trenér: Dvořák.

Nejvíce bodů Sastamaly: Sivula 21, Kunnari 17, Sundberg 12.