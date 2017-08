Praha/Štětín (Polsko) - Čeští volejbalisté chtějí ukončit sérii porážek a postoupit na mistrovství Evropy ze skupiny. Na předchozích dvou šampionátech ani jednou nevyhráli, ale letos cítí tým trenéra Michala Nekoly šanci. Rozhodne nejspíše hned první duel skupiny B, v kterém nastoupí v pátek ve Štětíně proti Slovensku.

Evropský šampionát startuje v Polsku ve čtvrtek. Národní tým má dále ve skupině za soupeře silné Němce a především Italy, kteří obhajují evropský bronz a získali stříbro na loňských olympijských hrách v Riu de Janeiro.

"Chceme postoupit minimálně ze skupiny. Uvidíme, jak to zvládneme hlavou. Připravili jsme se dobře a věřím, že šampionát může pro tenhle tým být zlomový," řekl Nekola, který tým vede s asistentem Martinem Demarem.

Na čtvrtý šampionát jede libero Martin Kryštof. Čtyřiatřicetiletý hráč Českých Budějovic doufá, že omlazený výběr bude hrát odhodlaně. "Je třeba mít respekt, ale na šampionátech bývá důležité zahrát i drze, protože než se rozkoukáte, tak je po prvním utkání, o čemž jsme se přesvědčili v minulosti," uvedl Kryštof.

V utkání se Slováky se volejbalisté chtějí odrazit k výhře razantním servisem. "Odtáhnout soupeře od sítě a pohlídat si kůly," řekl univerzál Michal Finger a Kryštof dodal: "Pokud to trefíme, tak jsme schopni hrát velice dobrý volejbal."

Jedničkou na nahrávce je liberecký Jakub Janouch. "Ostatní kluci ukázali, že můžou všichni naskočit. Máme díky tomu větší variabilitu," řekl Nekola.

Reprezentaci měl na turnaji původně vést Miguel Falasca. Španělský kouč ale po Světové lize v červnu z osobních důvodů skončil. "Byl to šok, ale povedlo se nám navázat na jeho práci a jsem rád, že tuhle příležitost mám," řekl Nekola. "Nepitvali jsme se v tom a svým způsobem víc držíme pohromadě," prohlásil Kryštof.

Titul z minulého mistrovství Evropy v Bulharsku a Itálii obhajuje Francie. Vyhrát dvakrát po sobě se naposledy podařilo Italům v letech 1993 a 1995. K favoritům se řadí domácí Polsko, Itálie, Rusko, Srbsko, nebo Bulharsko.

Šampionátu se účastní 16 týmů rozdělených do čtyř skupin, dalšími dějišti jsou Krakov, Gdaňsk a Katovice. Vítězové skupin postoupí přímo do čtvrtfinále, celky z druhých a třetích míst do osmifinále. Mistr bude znám 3. září.