Praha - Volební komisaři si při podzimních komunálních volbách polepší minimálně o 500 korun. Řadoví komisaři tak mají dostávat 1800 korun za jedny volby. Zvýší se jim i příplatek za druhé kolo voleb prezidenta a senátorů z 200 na 700 korun. Přilepší si i zapisovatelé, místopředsedové a předsedové volebních komisí. ČTK to dnes oznámilo ministerstvo vnitra s tím, že se na tom dohodlo s ministerstvy financí a práce a sociálních věcí.

Zvýšení má přinést chystaná vyhláška ministerstva vnitra, která je zatím v připomínkovém řízení. Navýšení odměn požadovaly obce, kraje i jejich organizace. Zdůvodňovaly to tím, že se jim nedaří naplnit okrskové volební komise a získat do nich dostatek kvalitních zájemců.

Podle představ některých z nich by v případě dvoukolových voleb mělo být navýšení ještě razantnější. Ministerstvo vnitra se tomu bránilo s odůvodněním, že by to výrazně zatížilo státní rozpočet, neboť volebních komisí je zhruba 15.000.

"Zvýšení odměn jsme předjednali s ministerstvem financí a ministerstvem práce a sociálních věcí a dohodli se na konkrétních částkách. V tuto chvíli připravujeme úpravu vyhlášek tak, aby se změny projevily už v podzimních volbách," uvedl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Vnitro nesdělilo, jakou celkovou sumu bude navýšení pro rozpočet představovat.

Návrh předpokládá zvýšení odměny pro řadové členy volební komise o 500 korun, tedy na celkových 1800 korun. Odměna předsedy komise by se po loňském navýšení měla zvýšit o stokorunu na 2200 korun. Stejnou měrou si polepší zapisovatelé. Mají dostávat 2100 korun tak jako místopředsedové komise, pro které se tím odměna zvýší o 800 korun. O tuto sumu na 1000 korun se funkcionářům komisí zvýší i příplatek za druhé kolo voleb.

Navíc by se volebním komisařům měla zvýšit odměna shodně o 400 korun při souběhu komunálních voleb ve velkých městech, tedy voleb do zastupitelstva městské části nebo obvodu a do zastupitelstva statutárního města a hlavního města Prahy. Čtyři stokoruny navíc dostanou volební komisaři také při soudem nařízeném opakovaném hlasování.

Přehled zvýšení odměn volebním komisařů

současná výše odměny dohodnutá výše odměny současný příplatek za II. kolo dohodnutá výše příplatku za II. kolo řadový člen 1300 1800 200 700 místopředseda 1300 2100 200 1000 zapisovatel 2000 2100 200 1000 předseda 2100 2200 200 1000

Zdroj: ministerstvo vnitra