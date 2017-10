Washington - Nadcházející parlamentní volby v České republice vedle politického vývoje v Polsku a Maďarsku mohou přispět k dalšímu rozklížení evropské jednoty. Napsal to list The New York Times (NYT) s tím, že favoritem hlasování je mediálně protřelý miliardář Andrej Babiš, jehož rétorika nepostrádá populistické a silácké zabarvení. Deník The Washington Post poznamenal, že možný budoucí premiér Babiš rozděluje českou veřejnost a nápadně se podobá americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Českým volbám se věnuje i agentura Bloomberg, která poskytla průvodce investorům do tuzemských akcií.

"Výsledek českých parlamentních voleb, které se konají v pátek a sobotu, může rozhodnout, zda se trhlina mezi lépe prosperujícími zeměmi západní Evropy a stále více autoritářskými státy na východě rozšíří na propast," napsal NYT.

Deník připomíná, že národovecké a populistické strany v poslední době sílí i v západní Evropě, ale jen na východě se kvůli odporu k Bruselu a přistěhovalectví dokázaly dostat k moci. "Především v Polsku a Maďarsku. A nyní se k nim může připojit i Česká republika," uvádí list.

NYT dodává, že je nejisté, zda se Babiš v úřadu premiéra odkloní od liberálního směru podobně, jako to učinili maďarský premiér Viktor Orbán či předseda polské vládní strany Právo a spravedlnosti (PiS) Jaroslaw Kaczyński. Babiš ale podle zmíněného deníku přislíbil zrušit Senát a zredukovat velikost Poslanecké sněmovny, což by posílilo výkonnou moc.

NYT k charakteristice Babiše píše, že je obtížné jeho rétoriku, i když má populistický nádech, vyvracet, že odmítá euro, ale jeho postoj k EU zůstává nejasný, a že nesouhlasí s protiruskými sankcemi, neboť chce s Moskvou více obchodovat. The Washington Post podobně jako NYT připomíná i Babišovu vizi řídit stát jako firmu.

The Washington Post se věnuje Babišově podobnosti s Trumpem, neboť oba politici si jako cíl stanovili skoncovat s politikařením v hlavním městě. Trump v této souvislosti hovoří o vysušení bažiny ve Washingtonu. Podobnost obou mužů je prý tak veliká, že se Babiš od americké hlavy státu musel odlišit alespoň tím, že prohlásil, že na rozdíl od Trumpa nikdy nezbankrotoval.

"Samozřejmě existují i další rozdíly. Ale celkový obrázek je jasný: Evropa, kde je prezident Trump všeobecně zatracován, může mít v čele země nacházející se v srdci kontinentu muže, který se Trumpovi mimořádně podobá," napsal washingtonský list.

Pozastavuje se rovněž nad překvapivým obratem Česka na východ, neboť stát si od pádu komunistického bloku ekonomicky vede velmi dobře. Také si jako Polsko neprošel masovým odchodem mladých do západní Evropy a ani se ho přímo netýkala uprchlická krize, během které běženci jako jednu z cest na sever Evropy volili trasu přes Maďarsko.

Jako podhoubí populismu proto The Washington Post vidí nízké platy, korupci i starší populaci, která tíhne k jednodušším životům v době jejich mládí během komunistické éry.

Babiše ale podle washingtonského deníku nečeká v případě volebního vítězství jednoduchá cesta. Bude totiž muset nají koaliční partnery pro vládu, spolupracovat s Evropou a čelit vyšetřování svých obchodních praktik. Z některých svých předvolebních slibů možná bude navíc nucen ustoupit, až se střetne s realitou vládnutí.

Zatímco NYT a The Washington Post se věnují politickému dopadu voleb, Bloomberg se soustředí na ekonomické pozadí. Agentura uvedla, že volební systém v Česku brání radikálním politickým změnám, neboť z voleb tradičně vycházejí koaliční vlády. Analytici navíc předpokládají, že vláda pod Babišovým vedením bude k podnikání vstřícná, dodal Bloomberg.