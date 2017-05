Londýn - Zemi Václava Havla dělí od konce liberální demokracie možná jen jediné volby. V listu Financial Times to ve středu v podtitulku článku nazvaného Pražský Berlusconi napsal slovenský politolog Dalibor Roháč, působící v Americkém podnikatelském institutu (AEI) ve Washingtonu. Předpovídá, že říjnové parlamentní volby v Česku vynesou do čela vlády Andreje Babiše.

Autor v názorové rubrice listu Financial Times připomíná vznik Babišova hnutí ANO, jeho volební úspěch před pěti lety, vznik koalice se sociálními demokraty a lidovci, ale také koupi vydavatelského domu Mafra ve volebním roce 2013. "Přestože nákup dvou novin byl varováním, až letos se Češi probudili s tím, že jde o konflikt zájmů," píše Roháč a upozorňuje na obsah nahrávek údajného Babišova kompromitujícího rozhovoru s redaktorem Mladé fronty Dnes.

"Jako Donald Trump v USA a Silvio Berlusconi v Itálii využil Babiš svůj podnikatelský úspěch jako klíčovou část svého politického poselství. V České republice, na rozdíl od Polska a Maďarska, má nacionalistická rétorika zřídka úspěch. Proto se vyhýbá ideologickým slibům často užívaným populistickou pravicí a volí technokratický manažerský přístup se sliby 'prostě to zařídíme'," píše se v komentáři.

Roháč se rozepisuje o Babišově Agrofertu, který podnikatel vložil do svěřenského fondu, o jeho údajných daňových manipulacích, aféře kolem Čapího hnízda a o obviňování ze spolupráce s komunistickou tajnou policií StB. Upozorňuje, že žádnou politickou újmu bývalý ministr financí v souvislosti s těmito událostmi neutrpěl.

"Vzhledem ke stárnoucímu prezidentovi, který pevně stojí za Kremlem, a vzhledem k bezpříkladné souhře politické a hospodářské moci, kterou Babiš ztělesňuje, by jeho postavení v čele vlády odsunulo zemi na okraj v době důležitých rozhodnutí o budoucnosti kontinentu. Ještě více znepokojivá může být otázka, jak pevně je Česká republika ukotvena na Západě po třech dekádách přechodu od komunismu," píše Roháč.