Lidé přišli hlasovat 5. ledna 2018 ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku do doplňovacích voleb do Senátu. Vybírají z devíti kandidátů, včetně majitele královédvorské textilky Juta Jiřího Hlavatého (nezávislý za ANO), kvůli kterému se volby konají. V říjnu byl díky preferenčním hlasům zvolen do Sněmovny, a mandát senátora mu automaticky zanikl. Hlavatý pak oznámil, že o křeslo senátora bude usilovat znovu. Poslaneckého mandátu se vzdal. ČTK/Taneček David