Bratislava - Volby českého prezidenta rozhodnou, zda Českou republikou na dlouhou dobu ovládne antidemokratické spojenectví úřadující hlavy státu Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše a extremistů, napsal dnes slovenský list Denník N. Za favorita prvního kola hlasování, které skončí v sobotu, slovenské listy označily Zemana.

"Zeman potřebuje podporu Babiše, aby mohl být znovuzvolen, a Babiš potřebuje podporu Zemana, aby mohl být premiérem, byť i bez důvěry parlamentu. Oba zatím potřebují podporu komunistů a krajní pravice a jsou ochotni za ni platit tím, že extremistům zleva a zprava zajistí podíl na moci," uvedl Denník N.

Podle listu Česko ovládá zmiňované účelové spojenectví lidí, které spojuje autoritářská mentalita, bezzásadovost, strach ze svobody, odmítání demokratických hodnot a principů právního státu.

"Prezidentské volby dávají českým občanům šanci odstranit alespoň jeden článek tohoto antidemokratického spojenectví a přetnout ho ještě předtím, než se definitivně upevní, začne dusit demokracii a uvrhne jejich zemi do hluboké černé díry, ze které by se pak dostávali ven velmi dlouho a bolestivě," soudí list.

Slovenský tisk očekává, že vítězem prvního kola voleb prezidenta se stane Zeman. "České volby jsou i velkým referendem o Zemanovi. Za jasného favorita (prvního kola) se považuje úřadující prezident Miloš Zeman," napsaly Hospodárske noviny. Dodaly, že hlavní otázkou hlasování tak bude, kdo se v rozhodujícím kole hlasování za dva týdny ocitne v souboji proti současné hlavě státu. Podle deníku od nástupu do prezidentského úřadu před pěti lety stihl Zeman svými výroky polarizovat společnost.

List Sme napsal, že Zeman by teoreticky mohl obhájit křeslo hlavy státu již v prvním kole voleb. Dodal, že pokud by účast v hlasování byla nízká a disciplinovaní voliči Zemana přišli do volebních místností, mohl by úřadující prezident již o tomto víkendu získat nadpoloviční většinu hlasů.