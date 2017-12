Praha - Sněmovní volba poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů se bude opakovat. Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) označil dnešní druhé kolo volby za zmatečné. Volba se z rozhodnutí poslanců uskuteční na návrh ODS až na schůzi, která začne v polovině ledna.

Vondráček prohlásil Ondráčkovo zvolení do čela komise za neplatné kvůli pochybnostem o tom, zda volební komise určila správně počet hlasů nutných ke zvolení, tedy kvorum. "S naprostou jistotou nelze určit ze záznamu, kolik poslanců si nevyzvedlo hlasovací lístky," řekl. Část poslanců poukazovala na to, že Ondráček dnes ve skutečnosti zvolen nebyl.

Video: Zvolení Ondráčka dnes ve sněmovně vyvolalo spory 19.12.2017, 22:00, autor: ČTK/Beran Hynek, zdroj: ČTK

Ondráčkova nominace do čela komise budí spory kvůli jeho působení za socialismu. Kritici poukazují na to, že v roce 1989 zasahoval jako policista proti demonstracím kritiků tehdejšího režimu. Proti Ondráčkovu zvolení protestovalo dnes v podvečer před Sněmovnou několik desítek lidí.

Ondráčka se na samý závěr sněmovního jednání zastal jeho stranický kolega Leo Luzar. Řekl, že Ondráček je doma a "není mu do zpěvu". "Jak byl mladý, tak plnil rozkaz. Potom sloužil 27 let poctivě této republice ve významných funkcích v policii, ve vyšetřovacích orgánech, prošel bezpečnostními prověrkami," argumentoval. Ohledně večerní protestní demonstrace řekl, že to, co tam zaznělo, hraničilo s lynčem. "Prostě ti, co to zorganizovali venku, by se měli stydět," dodal Luzar.

Na návrh předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury Sněmovna odložila na lednovou schůzi také volbu předsedy vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD. Vznikla z popudu Pirátů, kteří s odročením nesouhlasili. Stanjura ale podotkl, že nepředpokládá, že by komise zasedla třeba již 28. prosince.

Bez předsedy vyšetřovací komise nemůže začít pracovat. Ve druhém kole tajné volby se o předsednický post utkají Lukáš Černohorský (Piráti) a Pavla Golasowská (KDU-ČSL). V prvním kole vypadl adept SPD Lubomír Volný.