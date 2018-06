Praha - Brankář Tomáš Vokoun ukončil aktivní kariéru již téměř před čtyřmi lety, u hokeje ale zůstal. Věnuje se trénování dětí na Floridě, kde s rodinou žije. Do rodné země se vrací jen občas. V budoucnu však plánuje, že bude v Česku trávit více času, i když trvale chce i nadále žít v USA.

"Jezdím domů každý rok. Momentálně se zmenšuje délka pobytu, ale alespoň jednou za rok tady jsem. Byl jsem tady i na Vánoce, což bylo zpestření," řekl Vokoun novinářům na slavnostním vyhlášení ankety Zlatá hokejka, kde předával jednu z cen. "Až vyrostou děti, bude se délka pobytu v Česku prodlužovat. Děti vyrostly v Americe, pro ně to tady není tak atraktivní jako pro mě," uvedl otec dvou dcer.

Pozvánka na jubilejní 50. ročník ankety mu umožnila potkat se s řadou bývalých spoluhráčů i dalších lidí z hokeje. Při cestách do Česka totiž míří vždy hlavně za příbuznými. "To, že jsem dostal pozvánku, beru jako poctu. Udělal jsem si čas a vyšlo to zrovna tak, že jsem v České republice. Potkal jsem tady spoustu lidí, které znám nějakou dobu," pochvaloval si vítěz ankety z roku 2010.

Přestože Vokoun v českém hokeji aktivně nepůsobí, bedlivě jej sleduje. "Nejen, že jsem byl hráč, ale jsem i fanoušek. Hokej mám rád," pousmál se jednačtyřicetiletý bývalý gólman.

Jeho bývalí spoluhráči Patrik Eliáš a Marek Židlický nově začali působit u mládežnických reprezentací, což je podle Vokouna jen dobře. "Myslím si, že je to výborné. Myslím si, že mají mladým hráčům co dát. Na ledě i mimo něj. Oba se zapojili ke zkušenějším trenérům na pozici asistentů, což je výborný nápad," řekl Vokoun.

Sám se k podobnému kroku nechystá. "Pohybuji se také v mládežnickém hokeji, ale žiju na Floridě, takže by bylo dost těžké snažit se angažovat tady. Navíc je to podmíněné zájmem tady. Snažím se ale vzdělávat, začal jsem od píky a člověk vidí, že dnes je trénovaní daleko od dřívější doby. Nějaká výhoda tam ale je," uvedl s tím, že se dokáže vžít do pocitů hráčů i rodičů.

Vokoun se podílel na posledních dvou českých titulech mistrů světa v letech 2005 a 2010. "Když se na to člověk kouká zpětně, tak jsme si možná vybrali trošku štěstíčka a v posledních pár letech na nás padla trošku smůla. Některé věci se ale při generační obměně stanou vždy, hráči se musí vyhrát. Teď mi to připadá, že jsme na cestě nahoru," věří rodák z Karlových Varů v další úspěchy reprezentace.

Počet českých hráčů působících v NHL v posledních letech klesal, Vokoun ale i tady věří v obrat. "Je vidět, že hráči ve středním věku dostávají šanci a podepisují smlouvy do NHL. I v juniorských výběrech začínají být individuality a to je pro reprezentaci hlavní. Udělalo se spoustu práce."

Gólman, který v nejkvalitnější soutěži světa odchytal 700 zápasů, pozorně sleduje i své následovníky. Nejen v NHL, ale i v nižších zámořských soutěžích. "Sám vím, jak je to hrozně složité a těžké. Je důležité počkat si na šanci a pak ji využít. A někdy, když nevyjde první, tak to nezabalit," podotkl Vokoun, který bojoval o NHL tři sezony a při své premiéře dostal za třetinu čtyři branky. "Vždy jsme měli dobré brankáře a myslím si, že je máme i teď. A do budoucna to bude pokračovat," řekl.