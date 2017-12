Lány - Pokud se nepodaří odložit povinnost vydávat elektronické recepty, kandidát na ministra zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) bude chtít, aby kvůli nim lékaři nebyli v prvním roce sankcionováni. Řekl to po dnešní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Mluvili spolu také o hospicové péči, úhradě zdravotnických prostředků nebo zpětných bonusech nemocnic. Nedostatek zdravotních sester chce Adam řešit zvyšováním jejich platů. Obnovení poplatků nebo spoluúčasti není v současné době tématem, řekl kandidát na ministra.

Vojtěch schůzku označil za věcnou a pozitivní, řešili na ní problémy českého zdravotnictví. Na základních bodech se shodli, dodal.

Jako první věc v úřadu chce řešit zavedení elektronického receptu. Lékaři by měli eRecepty vydávat od začátku roku. "Pokud se nám nepodaří tu povinnost o rok posunout a změnu legislativy stihnout, to roční bezsankční období by mohlo tuto věc řešit," řekl novinářům. Státní správa podle něj nebyla schopna systém připravit a následky by neměli nést lékaři. Když se nepodaří systém odložit, přičemž Vojtěch neví, zda je to kvůli nedostatku času možné, bude usilovat o to, aby první rok nebyly doktorům v souvislosti s touto povinností udělovány pokuty.

Kandidát na ministra se chce věnovat také úhradě zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo musí do konce příštího roku připravit novelu zákona, protože tu dosavadní zrušil letos v červnu Ústavní soud. Vojtěch by se chtěl zaměřit i na měření kvality nemocnic, aby pacienti věděli, kde se jak léčí.

V oblasti nákupu léků a zdravotnických prostředků Vojtěch podporuje hromadné nákupy, čímž by se podle něj vyřešila i problematika kritizovaných zpětných bonusů. Nemocnice totiž za své odběry dostávají dosud často od dodavatelů finanční bonus. Drahé léky by podle Vojtěcha mohly společně nakupovat zdravotní pojišťovny.

Nově nastavit je podle budoucího ministra nutné také úhrady akutní lůžkové péče. Nový systém jejich hodnocení, takvaný DRG restart, by měl fungovat nejpozději v roce 2020. Podle prvních odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který nový systém připravuje, by mělo jít nemocnicím asi o 30 miliard korun víc, než dostaly loni.

Se Zemanem kandidát do čela ministerstva zdravotnictví hovořil také o otázce dlouhodobé péče. Vojtěch věří, že ve spolupráci s pravděpodobnou ministryní sociálních věcí Jaroslavou Němcovou (ANO) se podaří připravit projekt a legislativu pro koncepční řešení dlouhodobé péče. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že hlavním tématem jednání byla problematika hospicové péče. Vojtěch prezidentovi slíbil, že se tím bude zabývat.

Dalším bodem rozhovoru byl podle Vojtěcha nedostatek personálu. Kandidát na ministra poznamenal, že je na místě problém řešit zvyšováním platů zdravotních sester ve zdravotnictví i v sociální péči. Uvedl, že o personálních otázkách státních úřadů či pozic náměstků s prezidentem nemluvili, nejprve se s nimi chce nastupující ministr seznámit.

Vojtěch na otázku novinářů řekl, že poplatky či spoluúčast pro něj nyní nejsou aktuálním tématem. Úspory chce nejprve hledat uvnitř systému. O dalším financování je podle něj možné diskutovat až později.

Při práci na ministerstvu se chce opírat o názor lékařské veřejnosti, konzultovat chce s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně. Chtěl by také zřídit radu poskytovatelů, ve které by byly zastoupeny "všechny segmenty českého zdravotnictví". Její členové by diskutovali vznikající návrhy i problémy.