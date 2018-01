Praha - Mezi divadlem, filmem a muzikou se pohybuje hrdina komedií z let 2004 až 2006 Snowboarďáci, Rafťáci a Ro(c)k podvraťáků Vojta Kotek. Herec, filmový režisér, dabér a baskytarista skupiny TH!S oslaví 8. ledna třicetiny. Na kontě má čtyři desítky rolí ve filmu a televizi včetně seriálů, další pak v dabingu, kterému se věnoval od osmi let a namluvil i Harryho Pottera. Ačkoliv studium na filmové akademii v Písku nedokončil, jako režisér debutoval komedií Padesátka.

"Dnes považuji tyto různé profese za svou výhodu, protože si pokaždé u jedné věci odpočinu od té druhé. Nestresuji se tím, že jako herec musím čekat na práci u telefonu, protože si mohu vymyslet svůj projekt jako filmař. Zároveň nemusím mít celý život na bedrech zodpovědnost jako režisér, protože si rád odskočím na koncert, kde je tak trochu všechno jedno - je to rokenrol," řekl Kotek ČTK. Navíc všechno může zhodnotit ve filmové režii.

Před kamerou se objevil už jako čtrnáctiletý v psychologickém filmu Ivana Pokorného Únos domů. Vzápětí si zahrál v seriálech včetně Pojišťovny štěstí a Vyprávěj. Od dětských let účinkoval například v Národním divadle (Mistr a Markétka, Maryša, Kupec benátský, Zkrocení zlé ženy), v divadle Globe (Richard III.), divadlech U hasičů a Palace (Motýli) a v Činoherním klubu (U kočičí bažiny). Moderoval soutěž Česká Miss 2005 a byl Objevem roku divácké ankety TýTý.

"K dabingu jsem se jako děcko dostal náhodou přes svého strýčka. O děti byla tehdy nouze a já byl navíc odkojený cimrmanology, s nimiž můj táta dodnes spolupracuje. Dnes už jen na jevišti vypomáhám jako host Divadla Járy Cimrmana, kde v rámci akce Synové pomáhají otcům hraju vedle svého táty v inscenaci Vražda v salonním coupé coby policejní praktikant Hlaváček," dodal.

V těchto dnech se objevil jako František Štěpán Lotrinský po boku císařovny ve dvoudílném koprodukčním snímku České televize Marie Terezie. "Už jsem zaslechl, že by mohl mít někdy pokračování," podotkl herec, který by se tomu nebránil. V příštích týdnech ho čekají zkoušky v pražském Činoherním klubu. Je totiž obsazen do nové hry Matěje Dadáka v režii Martina Čičváka, jejíž premiéra bude už v dubnu.

Na dotaz, zda chtěl do své třicítky něco stihnout, Kotek odpověděl, že celovečerní filmový debut - a to se mu podařilo. "Z profesní stránky jsem si ale splnil všechno, oč jsem usiloval. Včetně alba vlastní kapely. A tak vlastně teď už končím, nevím, co budu dělat dál," řekl Kotek s nadsázkou. Jak někde poznamenal, je jakýmsi desetibojařem, který je ve všech disciplínách průměrný. Přesto se nechce specializovat. Už proto, že se zabývá tím, co ho baví.

"To je můj motor. Táta mi vždycky říkal, že když něco dělám, mám to dělat pořádně. A toho se snažím držet, to je moje krédo. Abych to zvládal naplno a nejlíp, jak umím," dodal Kotek. Osobně si myslí, že třicítka v jeho životě nic nezmění, cítí se na osmnáct. "I když vysloveně mladý už taky nejsem," uznal.