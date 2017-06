Praha - Přes sedm desítek vojáků převzalo dnes ocenění za své působení v zahraničních misích české armády. Zpět do Česka se vrátili lékaři z Iráku a Afghánistánu, letci ze Sinaje nebo vojáci z afghánského velitelství či mise v Bosně a Hercegovině. Medaile a ocenění vojáci dostali v Národním památníku na pražském Vítkově.

Čeští lékaři severozápadně od Mosulu operovali vojáky zraněné při operaci, která je zaměřena na osvobození Iráku a Sýrie z rukou islámských radikálů z organizace Islámský stát. Za své půlroční působení operovali přes 50 vážně zraněných iráckých vojáků i civilistů. Většinou šlo o střelná či střepinová poranění, řekl ČTK a televizi Prima lékař Petr Geřábek. "Když se tak zamyslím, co jsme všechno dělali, není žádná část těla, kterou bychom neoperovali," poznamenal. Zároveň pečovali i o spojenecké vojáky, kteří se třeba zranili na základně při sportu.

Geřábek poznamenal, že nejsilnější zážitek pro něj byl, když jel služebně do Bagdádu a zastavil se v americké nadřízené nemocnici. V ní ho požádali, aby jim vypomohl s operací. "Myslel jsem si, že jim budu jenom pomáhat, z chirurgického pohledu takzvaně držet háky, a dopadlo to tak, že tu operaci jsem vedl a řídil," řekl. Během asi pětihodinové operace se v jednu chvíli rozhlédl a uvědomil si, že je jediný Čech uprostřed amerického týmu. "A nejen, že jim pomáhám, ale že to vedu a že já jsem ten, koho se Američané ptají. V tu chvíli jsem byl strašně hrdý na to, co dělám, i na to, že jsem Čech a že máme co nabídnout," podotkl.

Sedmnáctičlenný český tým zažil několik hromadných příjmů pacientů, takzvaných MASCAL. "Hromadných příjmů poslední dobou bylo více, že nám třeba najednou přišlo šest pacientů, z toho dva šli na sál. A ještě v průběhu toho, co jsme operovali, jsme měli další čtyři pacienty," řekl Geřábek.

Za psychicky nejnáročnější označil operaci dítěte, u kterého museli lékaři přemýšlet, jak mu jejich zákrok do budoucna změní život.

Podle náčelníka generálního štábu Josefa Bečváře nyní armáda chystá vyslání dalších vojáků do Iráku. Na konci roku by do země měli odjet vojenští policisté. "Jednotka bude v Iráku pracovat v součinnosti s policií České republiky při přípravě iráckých ozbrojených sil, víceméně irácké policie," řekl Bečvář.

Nyní je v zahraničních misích 400 českých vojáků, působí ve 14 operacích. "Naši vojáci jsou velice kladně hodnoceni v jednotlivých operacích. Je to pro nás důležité zaprvé ke splnění závazků, které má Česká republika, na druhé straně je to i získávání zkušeností jednotlivých odborníků," poznamenal náčelník generálního štábu.

Z půlročního působení se vrátila i letecká jednotka, která s letouny CASA zajišťovala přepravu spojeneckých vojáků a jejich materiálu na Sinaji v misi MFO. Má na starosti dohlížet na dodržování míru mezi Izraelem a Egyptem. Podle velitele jednotky Radima Ulricha je létání nad Sinají zajímavé kvůli rozmanitému terénu. Strach kvůli napjaté bezpečnostní situaci na místě neměl, i když připustil, že při přeletech na základnu na severu Sinaje posádka letadla zkoušela různé taktické postupy, aby snížila riziko.

Dvojice českých vojáků se zapojila do mise Althea v Bosně a Hercegovině. Martin Zelenka v ní působil jako specialista na ochranu proti zbraním hromadného ničení. Jeho úkolem bylo dohlížet na výcvik bosenské armády a na přípravu v této odbornosti.

Bezpečnostní situaci v Bosně označil za klidnou, riziko ale podle něj představují třeba nálezy munice z války a obrovské množství minových polí, kterých je asi kolem 20.000. "Vlivem počasí dochází třeba k sesuvům půdy a minová pole se hýbou," podotkl.