Praha - Čeští vojáci dostali medaile za nasazení v misi v Mali, v budoucnu by jich do země mohla česká armáda vyslat více. Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) navrhne navýšení mandátu ze současných 50 vojáků na asi 100. Řekla to dnes novinářům po ocenění vojáků v Praze na Vítkově.

Z mise Evropské unie v Mali se nedávno vrátily čtyři desítky českých vojáků. Za úkol měli chránit velitelství mise, podíleli se i na výcviku maliských vojáků. Za své působení dostali medaile Za službu v zahraničí.

Šlechtová misi označila za velmi důležitou, připomněla, že se koná na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN. "Já teď budu předkládat vládě České republiky mandát, kde budeme žádat o navýšení vojáků, a byli jsme požádáni i o navýšení vojáků v Mali. Počítám s navýšením o zhruba jednou tolik," řekla Šlechtová novinářům. Ze současných asi 50 by mohl nový mandát umožňovat vyslání asi 100 až 120 vojáků, dodala. Pokud rozšíření schválí vláda, bude se jím ještě zabývat Sněmovna a Senát.

Za práci v misi vojákům poděkoval i náčelník generálního štábu Josef Bečvář. Mise podle něj není jednoduchá. "V době krize se maliská armáda rozpadla, takže Česká republika s ostatními armádami Evropské unie vytváří první jednotky maliské armády, aby se bezpečnostní situace v zemi stabilizovala," poznamenal. Podotkl, že stabilita země se projeví i v Evropě v souvislosti s migrací.

V případě rozšíření působení české armády v Mali by vedení českého vojska chtělo do země poslat více vojáků, kteří by se podíleli na ochraně jednotek připravujících maliské vojáky. "Měla by to být jednotka, která by působila v oblasti doprovodu, ochrany a podobně," dodal.

V Mali poslední půlrok působilo přes 40 českých vojáků, jejichž jádro tvořili vojáci 131. dělostřeleckého pluku Jince. Podle jejich velitele Jaromíra Evana je v hlavním městě Bamaku, kde čeští vojáci působí, situace klidná a stabilní. V části země ale působí povstalecké a kriminální skupiny, které se maliská armáda snaží potlačit. Jeho jednotka nemusela oproti svým předchůdcům řešit žádnou vážnou situaci.